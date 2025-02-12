«Инстинкт самосохранения работает»: Ирина Ортман рассказала о страхе во время поездок на СВО

Певица Ирина Ортман сообщила, что ездит в зону СВО с концертами. Об этом стало известно «Страстям».

Солистка группы «Тутси» Ирина Ортман призналась, что неоднократно была в зоне проведения СВО. По словам знаменитости, она считает своим долгом подобные поездки.

«Я уже неоднократно ездила на передовую и буду продолжать это дело. Считаю это своей миссией, как артист и гражданским долгом, как человек. Если я скажу, что страшно не было, я слукавлю, потому что инстинкт самосохранения работает вне зависимости от чувств, но в моем случае я знала зачем я туда еду и каким образом хочу поддержать наших бойцов», — рассказала она.

По словам Ортман, она ездит с гуманитарными целями не только на прифронтовые зоны.

«Я езжу не только на передовую, но и по госпиталям, военным частям в регионах», — добавила она.

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