«Тебя не берут на роль, потому что партнер ниже»: интервью со звездой фильма «Дылды» Дарьей Пицик

Дарья Пицик известна по главным ролям в сериалах «Дылды», «Макрон», «Соседка», «Няня Оксана». Она никогда не мечтала стать актрисой, хотя с детства занималась творчеством. Поступить в театральный вуз ей посоветовала педагог по вокалу, и девушка успешно прошла испытания. С поступлением в ГИТИС Дарье пришлось резко поменять жизнь и переехать из провинции в Москву. О том, как развивалась ее карьера, о работе с актером Александром Робаком и поцелуе с Павлом Деревянко Пицик рассказала в интервью сайту «Страсти».

Вы родились в провинции, затем переехали в Москву и поступили в ГИТИС. Почему выбрали актерскую карьеру? У вас творческая семья?

Да, я родом из города Сатка. Никогда не мечтала стать актрисой, то есть цели у меня такой не было. Просто я всегда была творческим ребёнком. Играла, пела, танцевала, что-то постоянно придумывала. В 13–14 лет начала заниматься в вокальной студии, а ближе к окончанию школы мой педагог по вокалу убедила родителей, что стоит попробовать поступить в театральный вуз.

Несмотря на то, что я подала документы поздно (в июне, когда прослушивания обычно начинаются в апреле), быстро подготовила программу (2 басни, 2 стихотворения, 2 отрывка прозы) и поступила на бюджет в ГИТИС к мастеру Андрею Алексеевичу Щукину. Это стало для меня неожиданностью — я просто хотела попробовать, но не думала, что придётся так резко менять жизнь и переезжать в Москву. Очень благодарна своему педагогу по вокалу и родителям, которые никогда не навязывали мне выбор профессии.

Я поступила в ГИТИС и стала осваивать актерскую профессию, но изначально всё начиналось с вокала.

Мои родители не связаны с актёрской профессией: отец работал главным прорабом на стройке, а мать — химиком-технологом на заводе. Однако оба они творческие люди: отец любил шумные компании, петь и быть в центре внимания, а мама пишет стихи и тексты. По судьбе ей пришлось выбрать техническую специальность, но по складу ума она все-таки больше гуманитарий.

Актриса Елена Захарова рассказывала, что в театре нет артистов-миллионеров, а чтобы иметь большой доход, надо зарабатывать везде. Вы согласны с ее мнением? Чем еще занимаетесь, кроме театра и кино?

Я частично согласна с мнением Елены Захаровой. Действительно, в театре сложно заработать большие деньги — на одну только театральную зарплату вряд ли купишь квартиру в Москве или хорошую машину. При этом работа в театре требует огромной отдачи, почти 24/7, и не всегда оставляет время для чего-то еще.

Но вопрос заработка для актеров очень индивидуальный. У всех разная судьба: кто-то становится известным после 40, кому-то везет в 20, кто-то годами трудится, а потом уходит из профессии, хотя и очень талантлив. А у кого-то всё меняется после одного проекта или судьбоносной встречи.

Лично я считаю, что лучше не распыляться на всё подряд, а выбрать 1-2 направления и развиваться в них. Например, актерское мастерство и музыкальную карьеру (если ты еще и поешь). Конечно, бывают периоды, когда приходится подрабатывать, и у меня такое было (и бывает до сих пор). Но важно не терять фокус — если ты действительно хочешь добиться успеха в своей профессии, нужно вкладываться в развитие, и тогда рано или поздно придешь к достойному результату.

Что касается меня — помимо театра и кино, я занимаюсь музыкой.

Ваша «фишка» - высокий рост. Комплексовали из-за роста? А что еще помогает в актерской профессии?

Никогда не задумывалась, что это моя «фишка». В подростковом возрасте — да, как и у многих: кто-то переживал из-за кожи, кто-то из-за носа, а я — из-за роста. Но это быстро прошло. Мама отдала меня в плавание, я перестала сутулиться и научилась уверенно держаться. Конечно, я не всегда хожу с идеальной осанкой, как дама XIX века в корсете, но слежу за собой, занимаюсь спортом и укрепляю спину.

В кино и театре бывают разные ситуации: иногда тебя не берут на роль, потому что партнер уже утвержден и он ниже, а по сюжету герои должны быть одного роста или мужчина — выше. Но, с другой стороны, есть роли, где миниатюрные актрисы не подходят, а я — в самый раз. Так что везде свои плюсы и минусы.

Я горжусь своим ростом, привыкла к нему и считаю его скорее плюсом. А в профессии важно не зацикливаться на условных «недостатках», а использовать свои сильные стороны и постоянно работать над мастерством.

Готовы к тому, если партнер будет ниже?

Для меня рост — не критерий в отношениях. Главное, чтобы рядом был человек, с которым ты чувствуешь себя счастливой и есть взаимопонимание, уважение и любовь.

Ваш путь в кино начался с ситкома «Реальные пацаны», вы снялись в эпизодической роли. Как удалось попасть в нашумевший сериал?

На самом деле, это была не первая роль в кино. Дебют случился раньше — в детективе «Чисто московское убийство» на ТВЦ, где я играла… убийцу (смеется). А вот «Реальные пацаны» стали моим вторым проектом.

Мой агент прислал информацию о кастинге. Я пришла на пробы, сыграла сцену — и меня утвердили. Так обычно все и происходит.

Следующим проектом стала комедия «Дылды», вы играли спортсменку из волейбольной команды и большинство трюков выполняли без дублеров. Как готовились к роли? Были травмы? Что оказалось сложным? Сами занимаетесь спортом?

Подготовка к роли в фильме «Дылды», действительно, стала для меня интересным опытом. Мы с актрисами и нашим тренером занимались волейболом в течение подготовительного периода, который длился около одного-двух месяцев. Тренировки проходили два раза в неделю по часу, так что это не были интенсивные занятия.

Безусловно, у нас были дублеры, особенно для тех девушек в команде, кто изначально менее подготовлен физически. Но я старалась выполнять максимально возможное количество элементов сама - некоторые нападающие и принимающие удары, розыгрыши мяча. Делала то, что могла в рамках своего уровня подготовки.

Интересно, что благодаря этому проекту я по-настоящему полюбила волейбол. Сейчас я продолжаю играть - собираемся с друзьями и соседями, и надо сказать, что играю теперь значительно лучше, чем во время съемок.

К счастью, на проекте обошлось без травм, хотя волейбол - достаточно травмоопасный вид спорта. Когда пришла на кастинг и меня спросили, умею ли я играть в волейбол, ответила утвердительно, хотя это был единственный вид спорта, которым я не занималась. Но была уверена в своих спортивных навыках – три года занималась плаванием, йогой, каталась на лыжах, играла в футбол во дворе. Да и вообще выросла в спортивной семье, где пробовала самые разные виды активности. Эта общая физическая подготовка действительно помогла мне быстро освоить основы волейбола для роли.

В фильме у вас был поцелуй с Павлом Деревянко. Расскажите о работе с ним. Какой Павел в кадре и за пределами съемочной площадки? С ним было комфортно работать?

Работа с Павлом Деревянко в фильме «Дылды» стала для меня по-настоящему важным профессиональным опытом. Для меня это был первый кинопоцелуй, и я очень благодарна Павлу за ту деликатность и поддержку, с которой он подошёл к совместным сценам. Павел - невероятно талантливый актёр с мощной харизмой и яркой индивидуальностью, но при этом он оказался удивительно чутким и внимательным партнёром. Хотя мы с коллегами по площадке были тогда начинающими актрисами, а Павел уже состоявшимся мастером, он никогда не демонстрировал своего превосходства. Напротив, он щедро делился профессиональными советами, помогал нам раскрепоститься перед камерой и всегда создавал комфортную творческую атмосферу. Да, поначалу мы немного робели - его опыт и статус не могли не впечатлять, но Павел быстро развеял напряжение своим искренним отношением и готовностью помочь.

Вы снимались в сериале «Макрон» с актером Александром Робаком. Трудно было играть экранного отца и дочь? Поделитесь впечатлениями. Чему научились благодаря работе с известным актером?

Работа с Александром Робаком — это особый опыт в моей карьере. У нас сложились какие-то кармические творческие отношения — уже третий проект вместе! В «Макроне» я играла его дочь, в другом сериале — сестру его друга, а сейчас снова предстоит работать в роли его дочери.

Когда я впервые получила роль его экранной дочки, это было волнительно — мне давно нравились его работы, особенно сериал «Домашний арест». А потом узнала, что он, как и я, родом с Урала — из Златоуста, это всего в 30 минутах от моей родной Сатки. Это сразу добавило тепла и доверия — земляки же!

На площадке Саша — настоящий профессионал. Умеет «разводить» сцены, предлагать изменения, которые делают историю ярче. Бывает, скажет сценаристам: «Нет, так говорить не буду, давайте переделаем» — и сцена заиграет по-новому. Мне нравится, что он не боится экспериментировать, но при этом всегда чувствует границы.

Работать с ним легко, потому что он создает атмосферу доверия. В какие-то моменты вообще отпускаешь контроль и следуешь за ним, как за более опытным партнером. И главное — несмотря на статус и опыт, Саша остается открытым и человечным. Никакого снобизма, только искренняя любовь к делу. Надеюсь, наша творческая «семейная история» на этом не закончится!

Есть ли у вас какой-нибудь ритуал перед выходом на сцену или перед съемками?

У меня нет особых ритуалов — ни суеверий, ни обязательных действий перед выходом на сцену или на съемочную площадку. Разве что в театре у нас была традиция: перед спектаклем все актеры собирались, складывали руки и на «раз-два-три» говорили что-то вроде «С Богом!» — просто для настроя и ощущения командного духа.

Что касается кино и сериалов, то мой главный «ритуал» — это подготовка в самом широком смысле. Я стараюсь приходить на площадку выспавшейся, в хорошей физической форме и с ясной головой. Для меня важно быть в ресурсе — и эмоционально, и физически. Поэтому я слежу за здоровьем, режимом, питанием и внешним видом. Это не магический ритуал, а скорее осознанный подход к работе: когда ты в тонусе, собран и спокоен, играть легче и приятнее.

Так что никаких заговоренных предметов или обязательных действий у меня нет — только внимание к себе и профессии. Главное — быть готовой к работе во всех смыслах.

В каких проектах задействованы сейчас? О какой роли мечтаете, с кем хотелось бы поработать из актеров и режиссеров?

Сейчас я занята в нескольких интересных проектах, но пока не могу раскрывать детали — всё в процессе. Что же касается мечтаний о будущих ролях и коллаборациях, то здесь есть имена, которые меня вдохновляют.

Из режиссеров мне очень хотелось бы поработать с Душаном Глигоровым («Трасса», «Аутсорс») — он потрясающе чувствует жанр и умеет создавать мощные, атмосферные истории. Также в моем списке Жора Крыжовников — его умение работать с актерами и балансировать между комедией и драмой вызывает огромное уважение. И, конечно, Валерий Тодоровский — я обожаю его фильмы и фильмы его отца, Петра Тодоровского. Мечтаю однажды оказаться в его проекте — такая встреча точно стала бы важной вехой в моей карьере.

Из актеров мне интересно было бы попробовать совместную работу с Даней Воробьевым, Юрой Борисовым, Юлей Снигирь и Лизой Боярской. У каждого из них — свой уникальный подход к профессии, и я уверена, что такой опыт многому бы меня научил.

Вообще, в России столько потрясающих артистов и режиссеров, что перечислять можно бесконечно. Главное — продолжать расти в профессии, и тогда рано или поздно эти творческие пересечения обязательно случатся.

Наш сайт называется «Страсти». Что для вас страсть?

Страсть — это когда время перестает существовать. Когда ты настолько погружен в дело, в человека, в момент, что забываешь обо всем — просто живешь этим. Будь то съемки, репетиция, разговор до рассвета или творческий порыв — если ты не смотришь на часы, не считаешь минуты, а потом вдруг ловишь себя на мысли: «Уже? Как так быстро?» — значит, это оно.