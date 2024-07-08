«Иногда хочется верить в то, что все придумано»: эксперт шоу «Мужское/Женское» раскрыла секреты проекта

Звездный юрист Анжелика Браилко рассказала о съемках шоу Первого канала «Мужское/Женское». Уже долгое время она является экспертом этого проекта и помогает участникам выпусков. Об этом она рассказала в интервью порталу «Страсти».

Программа «Мужское/Женское» раскрывает сложные судьбы простых людей. Бессменными ведущими являются Александр Гордон и Юлия Барановская. Кроме того, в обсуждениях историй принимают участие звездные гости и эксперты, среди них Анжелика Браилко. Она поделилась, что довольно часто на съемках испытывает противоречивые эмоции. Ей хочется даже верить, что многое – это часть сценария. Но нет, все, чем делятся герои шоу, правда.

«Истории из шоу «Мужское/Женское» мало кого могут оставить равнодушными, иногда вызывают разный спектр эмоций: возмущение, агрессию, непонимание, обиду за судьбы детей. Шоу не для слабонервных, истории реальные, хотя иногда хочется верить в то, что все придумано», - призналась юрист.

В проекте Анжелика является постоянным экспертом, о чем, как утверждает, не жалеет. После эфиров адвокат часто помогает героям выпусков на безвозмездной основе.

«Сейчас в производстве моего агентства находится дело, на которое будет обращено внимание СМИ и общественности. Дело очень неоднозначное и непростое, была допущена ошибка государственных органов. Выпуск еще не вышел, поэтому подробности раскрыть не могу», - поделилась Браилко.

Рассказала эксперт шоу и о ведущих. По ее словам, Барановская и Гордон совершенно обычные люди, с которыми можно нормально общаться.

«Александр Гордон и Юлия Барановская такие же люди, как и мы с вами, со смешными шутками и добрым сердцем. Мы коммуницируем в рамках съемок и шоу», - отметила Анжелика.

Интервью с Анжеликой Браилко о работе со звездами и зарплате известных юристов читайте на сайте «Страсти».