Им хочется «свежего» человечка: кто обычно пользуется услугами секса по телефону

Далеко не все мужчины предпочитают визуальный эротический контент. Некоторым важно взаимодействовать с живым человеком без каких-либо последствий. В этом случае становится востребован секс по телефону. О том, кто обращается за данной услугой, рассказал сайту «Страсти» сооснователь одного из таких агентств Дмитрий.

Аудитория таких служб — обеспеченные мужчины среднего возраста. Среди них много мигрантов, которые приехали на заработки в Россию и находятся вдали от своих семей. Обычно это состоятельные люди, которым хочется в короткий срок получить определенное разнообразие. К проституткам они не идут из-за моральных убеждений или финансового состояния. Секс по телефону в этой ситуации становится выходом, ни к чему не обязывающим.

«Наш контингент и контингент веб-камер — не пересекается. Те, кто пользуются вебкамом, у них есть время, место, им никто не мешает. Наша категория — та, у которой есть деньги и большое желание, но нет времени. Идти "налево" затратно и проблематично. Им хочется "свежего" человечка, разговора, романтики и флирта», — объясняет Дмитрий.

Звонят в агентство в основном из регионов страны, клиентов среди москвичей — немного. Стоимость звонка составляет от 10 до 110 рублей за минуту в зависимости от региона и услуги. Деятельность организации уже вышла и за пределы России. Туда обращается и русскоговорящее население, которое проживает в Израиле, Прибалтике и США.

Подробнее о том, как устроиться в службу секса по телефону и сколько там можно заработать, читайте по ссылке.