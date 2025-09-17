«Иконический образ»: Мадонна Мур назвала самых стильных звезд России

В Сочи на Красной Поляне открылся ReFashion business campus, в рамках которого проходят встречи представителей модной индустрии России. На REF приехали более 50-ти различных спикеров, среди них и журналистка, fashion-блогер Мадонна Мур, к мнению которой прислушиваются миллионы людей. Портал «Страсти» поговорил с ней после деловой части программы и узнал, что она думает о моде в российском шоу-бизнесе.

По мнению Мадонны, тяжело выделить действительно стильных артистов на отечественной эстраде, которые имеют вкус. Дело в том, что всех их зачастую одевают стилисты. Все их выходы в свет заранее продумываются командой, и редкие знаменитости сами подбирают себе одежду и аксессуары.

«На самом деле всех певцов и артистов одевают разные стилисты. Они сильно меняются от того, кто отвечает за их гардероб. Не могу назвать каких-то суперизвестных людей, потому что действительно их одежда — это не трансляция вкуса, а работа костюмеров, стилистов», — поделилась Мур.

Исключением не является и актер Марк Эйдельштейн. Мадонна не смогла включить его в свой топ-3 самых стильных звезд. Просто отметила, что он хороший актер и отлично выглядит. Примечательно, что журналистка в принципе не смогла назвать мужчину-звезду, у которого хороший вкус.

А вот среди самых стильных женщин России Мадонна выделила двоих — Тамуну Циклаури и Ксению Собчак.