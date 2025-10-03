«Их приносят с покупками и посылками»: где обычно появляются тараканы и можно ли от них избавиться навсегда

Чаще всего тараканы приходят от соседей или из подвала через вентиляцию. Также они проникают в жилище человека через мусоропровод и щели, заявил дезинсектор со стажем Владимир в беседе с сайтом «Страсти».

Специалист по борьбе с грызунами и прочими вредителями рассказал, где обычно появляются тараканы и можно ли от них избавиться навсегда. Так, по словам дезинсектора, насекомые могут нагрянуть не только из подвала или от соседей, но и оказаться в квартире совершенно случайно.

«Или их приносят с покупками, посылками. Избавиться навсегда — сложно, так как они могут снова прийти. Но можно создать надежный барьер: поддерживать чистоту, вовремя выносить мусор, устранять протечки воды и регулярно (раз в полгода-год) проводить профилактическую обработку инсектицидами остаточного действия у себя и договориться с соседями сделать то же самое», — рассказал Владимир.

