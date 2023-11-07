«Идут в школу без очков»: офтальмолог рассказал об уникальных методах помощи детям

Офтальмолог и профессор Игорь Азнаурян рассказал порталу «Страсти» о том, как сейчас помогает детям избавиться от очков еще до школы. Специалист провел более 20 тысяч операций, является автором 150 публикаций, на его счету более 20 рационализаторских предложений и изобретений. Он помог множеству детей увидеть этот мир и научил смотреть правильно.

Игорь Эрикович является учредителем благотворительного фонда «Радость Ясного Взора». Он рассказал о самых распространенных глазных заболеваниях у детей, которые требуют помощи фонда.

«Если говорить о хирургических болезнях, самая распространенная – болезнь двигательного аппарата. Больше двадцати видов разных косоглазий, синдромы, параличи, и т. д. Есть и врожденная катаракта, врожденные глаукомы, есть патологии слезных путей, таких много. И терапевтические заболевания, это, конечно, нарушение оптики глаза, это астигматизм (дефект зрения, характеризующийся неравномерной кривизной полусферы роговицы глаза и отсутствием единой фокусной точки, – прим. «Страсти»), близорукость, дальнозоркость», – поделился врач.

Оказалось, что сейчас специалисты могут убирать очки у детей еще до школы. Игорь Эрикович рассказал, как это происходит.

«Вот ребенок родился с высоким астигматизмом или с высокой дальнозоркостью, или односторонней близорукостью, врожденной, не прогрессирующей, и мы таким детям можем в пять лет снять очки. Они идут в школу без очков. Это опять же про социальную адаптацию. Но эти технологии не распространены сегодня, вы это не сделаете в любой клинике. В Москве не везде сделаете! И в мире, не в каждом американском городе. А у нас вот – доступно! И мы многим детям так уже сняли очки. Они пошли в школу без очков и видят хорошо, по 100%», – отметил офтальмолог.

По словам специалиста, коррекцию зрения можно делать не только во взрослом возрасте.

«Мы делаем, у нас дети в пять лет снимают очки! Это уникальная вещь, ее делают несколько клиник в мире, их немного, кто умеет это делать детям. И мы были одними из первых в мире, кто начал это делать. Технология, которую мы применяем – уникальна и очень эффективна, и практически нет никаких побочных эффектов», – поделился Игорь Эрикович.

Полное интервью с профессором Игорем Азнауряном можно прочитать здесь.