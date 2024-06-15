«Идет в ногу со временем»: стилист Голубева оценила мини-платье с воланами певицы Лолиты

Образ Лолиты, говорит стилист, вписывается и в современные тренды. Лифы, кружево, корсеты, платья-комбинации и очень короткие шорты сейчас на пике сезона. Мода диктует естественность и полное принятие своего тела.

Эксперт предложила дополнить образ звезды длинными сережками-нитями, которые бы добавили изящности артистке и вытянули шею. Платье певицы, наоборот, делает ее немного шире, а украшения могли бы вытянуть силуэт.

Напомним, в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» певица заявила, что ее платье ничуть не откровенное. Она показала журналистам, как оно завязывается.

«Если вы обратили внимание, я уже в дресс-коде. Все закрыто, посмотрите — если дернуть за веревочку, ничего не будет. А это означает, что я вообще все завязала. Видите? Все завязано. Ничего не видно, не слышно, поэтому все нормально», — добавила артистка.