«Идет распад»: продюсер высказался об исчезнувшем из медиаполя «Чайфе»

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов оценил карьерные перспективы группы «Чайф», которая в последние годы пропала с радаров СМИ. Его слова приводит сайт «Страсти».

«В чем проблема любого коллектива, который уходит в тень и дает мало концертов? Потому что идет распад. Также в подобных группах возможны какие-то разногласия, кто-то, возможно, устает уже от бешеного графика, гастрольных туров. Все-таки творчество — это колоссальная работа. 24 на 7 без отдыха. Вот поэтому я думаю, что у них сейчас и происходит какая-то трансформация», — заявил медиаменеджер.

Кроме того, шоумен раскрыл размер гонорара группы «Чайф» за один концерт.

«Они в принципе всегда были на контакте с организаторами. То есть выступали по лояльным ценам: от 700 тысяч до двух миллионов рублей где-то. Не могу сказать, сейчас снизились цены на их шоу или нет. Может быть, на полмиллиона. В основном большинство артистов идут на уступки организаторам, делают скидки», — поделился он.

Ранее Сергей Дворцов оценил планы рэпера Егора Крида стать самым популярным артистом в России.