«Идешь и звонишь с таксофона»: депутат Свинцов призвал россиян не паниковать из-за проблем со связью и интернетом

Депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с сайтом «Страсти» объяснил, как россиянам вести себя в условиях частых сбоев интернета, которые сегодня происходят в некоторых регионах страны. По мнению парламентария, стоит набраться терпения и не паниковать, даже если Сеть подводит в самый неподходящий момент.

Как, например, это случилось с министром цифрового развития и связи Пензенской области Максимом Изосимовым, который 22 октября должен был провести прямой эфир с Центром управления регионом(ЦУР). Онлайн-конференция, посвященная теме «Как пользоваться интернетом в изменившихся условиях» не состоялась из-за проблем с интернетом.

Депутат Свинцов напомнил, что интернет, как и любая другая технология, требует постоянной донастройки, адаптации и усовершенствования.