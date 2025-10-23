«Идешь и звонишь с таксофона»: депутат Свинцов призвал россиян не паниковать из-за проблем со связью и интернетом
Депутат Госдумы Андрей Свинцов в беседе с сайтом «Страсти» объяснил, как россиянам вести себя в условиях частых сбоев интернета, которые сегодня происходят в некоторых регионах страны. По мнению парламентария, стоит набраться терпения и не паниковать, даже если Сеть подводит в самый неподходящий момент.
Как, например, это случилось с министром цифрового развития и связи Пензенской области Максимом Изосимовым, который 22 октября должен был провести прямой эфир с Центром управления регионом(ЦУР). Онлайн-конференция, посвященная теме «Как пользоваться интернетом в изменившихся условиях» не состоялась из-за проблем с интернетом.
Депутат Свинцов напомнил, что интернет, как и любая другая технология, требует постоянной донастройки, адаптации и усовершенствования.
«То, что сегодня происходит, когда какие-то инфраструктурные элементы работают хорошо, а какие-то не очень — это абсолютно нормальная ситуация. Такова реальность сегодняшнего дня. Поэтому наша задача — обеспечить собственную кибербезопасность. Другими словами, выстроить такой контур внутри страны, чтобы все работало независимо от того, что думают на Западе или в других местах, которые сегодня очень сильно влияют на нашу инфраструктуру», — отметил парламентарий.
Андрей Николаевич подчеркнул, что в современном мире IT-инфраструктура является одной из важнейших и может быть сильнее любого даже самого высокоточного оружия. Потому что здесь речь идет о возможности парализовать целые города и даже страны, добавил он.
«Нашим гражданам, я считаю, надо просто с пониманием отнестись к текущему положению. Мы живем в состоянии конфликта, и какие-то сбои на нашу жизнь особо не влияют, поскольку, слава Богу, являются точечными. Если барахлит какая-то соцсеть или мессенджер, это не должно приводить к массовому возмущению. Вместе с тем необходимо все предусмотреть и позаботиться на случай каких-то непредвиденных чрезвычайных ситуаций, когда есть проблемы со связью или электричеством в некоторых регионах, куда прилетают вражеские дроны. В населенных пунктах, может быть, даже стоит реанимировать таксофонные будки. Если мобильная связь рухнула, идешь и звонишь с таксофона. А в остальных случаях к этому всему надо просто привыкнуть», — призвал Свинцов.
Тем не менее, депутат считает, что сложившиеся условия «однозначно приведут к положительным изменениям», как это было с западными санкциями, которые только укрепили российскую экономику.
«Смирение, — это, безусловно, хорошо, но необходимо и изучать различные возможности. Все же понимают, что любая тренировка только улучшает качество спортсмена. То же самое и здесь. Мы попробовали работать в мирное время, ну и где-то подрасслабились. Теперь приходится работать в таких вот условиях. Сейчас мы запускаем низкоорбитальную спутниковую группировку, следовательно, будет спутниковый интернет. В армии у нас тоже все собрано: военные запасные генераторы, запасной транспорт, люди и так далее. Все это касается и обычной жизни», — заключил Свинцов.
