«Идеальный исполнитель паханов и начальников»: почему Мазаева так редко снимали в кино

Кинокритик, киновед и журналист Александр Шпагин в беседе с сайтом «Страсти» рассказал о карьере Сергея Мазаева в кино. Фронтмен «Морального кодекса» известен не только как певец и музыкант, но еще и снимался в фильмах.

«То, что его практически не снимали – это трагическая ошибка нашего кино, конечно. Достаточно посмотреть на Мазаева в фильме «Копейка», где он играет кузнеца. Да и вспомнить его где бы то ни было, чтобы увидеть, что от него исходит нереальная харизма. Он дико запоминающийся, у него не просто мужнее начало, на которое всегда есть голод в любом кино, особенно сегодня. Но я бы сказал, что это мужественный монстр, очень интересная фактура. Это безусловно идеальный исполнитель паханов, очень крутых начальников. Более того, он проявил себя как хороший актер, потому что его никто не дублировал, говорит он сам. От него и в голосе эта мощь исходит», – поделился кинокритик.

Шпагин отметил, что Сергея Мазаева можно было «раскрутить» до актера Михаила Ульянова. Кроме того, он сравнил певца с Кустурицей, который поздно появился на экране, но запомнился всем благодаря «нереальной мощи» и «магии».

«И у Мазаева есть вот эта магическая, монстрообразная мощная харизма. Я думал, что после «Копейки» его будут снимать по полной программе, но нет, не начали. Очень жаль, так что Мазаев наша трагически несостоявшаяся киносудьба. Ошибка нашего кино, что мы не открыли в нем мощную харизматичную экранную фигуру», – добавил кинокритик.

Полный материал сайта «Страсти» о детстве и творческом пути Сергея Мазаева, а также о том, как он справился с алкогольной зависимостью, можно прочитать здесь.