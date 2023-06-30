«И у меня на это пять причин»: психолог Богатырева о том, почему мужчины изменяют
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Почему мужчины изменяют? Всегда ли в походе «налево» виновен один лишь мужчина? Может ли неверность передаваться из поколения в поколение? Об этом порталу «Страсти» рассказала психолог Алина Богатырева.
По словам специалиста, все поводы походов «налево» можно разделить на пять весьма веских причин.
Первая причина, конечно же, связана со страхом мужчин вступать в серьезные длительные отношения, в ходе которых оба партнера раскрываются в полной мере, обнажая, в том числе, свои теневые стороны. Многие представители сильного пола боятся не столько встретиться лицом к лицу с неидеальным партнером, сколько наткнуться на собственные шероховатости. Поэтому они предпочитают не задерживаться в одних отношениях, отмечает психолог.
Вторая причина – это потухший взгляд партнерши. Алина Богатырева подчеркивает: когда женщина перестает быть интересна сама себе, она перестает интересовать и партнера. Тут-то и начинаются проблемы, когда один пытается растрясти любимого, а второй сопротивляется и раздражается. Часто такая проблема может настигнуть пару после рождения ребенка.
Общение без улыбки ничего не даёт чувствам. Возможно, действительно, быт заел, но, если говорить о рождении ребёнка, то жизнь меняется и у женщины, и мужчины. Просто последние часто замалчивают эту проблему, но у них также бывают нервные срывы и стрессы, которые они никому не показывают. И вот такое внутреннее состояние вполне может толкнуть на измену.
Алина Богатырева
Психолог
Третья причина – «единственный парень на деревне». Мужчина может быть нарасхват даже после женитьбы в силу своей специализации и работы преимущественно в женском коллективе. В этом случае есть риск свернуть «налево», не справившись с настроением девушки/супруги, или впервые столкнувшись с серьезными проблемами. Ведь если женщина дома суровая и замученная, а в офисе – прекрасный цветник, не мудрено, что может появиться любовница.
«Но стоит помнить, что всё это временно, пока на горизонте не замаячит другой, более симпатичный претендент на внимание коллег», - подчеркивает Богатырева.
Какие еще причины толкают представителей сильного пола на измены, читайте в нашем материале, в котором пять мужчин рассказали о том, почему они решили завести себе любовницу, даже когда любили жену.