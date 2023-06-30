«И у меня на это пять причин»: психолог Богатырева о том, почему мужчины изменяют

Почему мужчины изменяют? Всегда ли в походе «налево» виновен один лишь мужчина? Может ли неверность передаваться из поколения в поколение? Об этом порталу «Страсти» рассказала психолог Алина Богатырева.

По словам специалиста, все поводы походов «налево» можно разделить на пять весьма веских причин.

Первая причина, конечно же, связана со страхом мужчин вступать в серьезные длительные отношения, в ходе которых оба партнера раскрываются в полной мере, обнажая, в том числе, свои теневые стороны. Многие представители сильного пола боятся не столько встретиться лицом к лицу с неидеальным партнером, сколько наткнуться на собственные шероховатости. Поэтому они предпочитают не задерживаться в одних отношениях, отмечает психолог.

Вторая причина – это потухший взгляд партнерши. Алина Богатырева подчеркивает: когда женщина перестает быть интересна сама себе, она перестает интересовать и партнера. Тут-то и начинаются проблемы, когда один пытается растрясти любимого, а второй сопротивляется и раздражается. Часто такая проблема может настигнуть пару после рождения ребенка.