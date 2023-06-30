«Хороший левак – укрепляет брак»: 5 реальных историй мужчин, которые изменяют
Почему мужчины изменяют: психолог Алина Богатырева назвала пять веских причин.
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Многие мужчины изменяют своим девушкам и женам. Но каждый – по своей причине. Впрочем, все поводы походов «налево» можно разделить на пять весьма веских причин. Ровно столько реальных историй представителей сильного пола, которые решились завести любовницу, поведала порталу «Страсти» психолог Алина Богатырева.
1. История Влада, вечного любовника
«У меня всегда всё завершается одинаково: встречаюсь с девушкой, всё хорошо, а потом – бац! – проходит месяца три или четыре, и я завожу параллельный роман, – рассказывает 26-летний менеджер одной крупной компании Влад. – Кто выдержит, тот со мной и останется. Обычно больше одной измены мои девушки не терпели. Но тут в моей жизни появилась Лера. Через полгода я изменил ей с ее же подругой Светой. Лера меня простила. И вот тут что-то пошло не так! После Светы была Наташа, Даша и Вероника. И Лера снова прощала. Тут уже не выдержал я, сказал ей, что она тряпка, и ушёл. У меня ощущение, что я вообще никогда не женюсь, не могу быть ни с кем дольше полугода».
Одна из распространённых причин мужских измен – боязнь длительных отношений и неумение выстраивать контакт, поясняет психолог. Ведь это всегда про открытость, умение видеть свои теневые стороны, а также порой разочаровываться в партнёре. Все мы не идеальны, и некоторым представителям сильно пола эта самая неидеальность, в том числе и собственная, как острым ножом по сердцу. Потому они и не стремятся к браку, переходя от одной девушки к другой.
2. Быль Геннадия об изменившейся жене
«У меня это первый брак, – говорит 37-летний мужчина с печальными глазами. – Прожили вместе семь лет, до этого два года встречались. Родился ребенок, мальчик, Стасом назвали. Роды прошли удачно, после тоже всё было хорошо, помогал жене, как мог. Где подработать, где с сыном посидеть, где в больницу с ним съездить. Спокойно менял подгузники, кормил, даже купал. Сыну три года исполнилось, в детский сад пошел, вот она – свобода! Можно выдохнуть наконец-то, а она словно потухла вся. Ссорится стали чаще, что ни разговор, то конфликт. В общем, моя вторая половина вялая какая-то стала, пассивная, плывёт по течению, никак её не расшевелить. Я старался, честно! А потом плюнул и нашёл любовницу. От жены уходить не хочу, жду пока апатия эта пройдёт».
Когда женщина перестаёт быть интересной сама себе и зависает в этом состоянии на долгий срок, начинаются проблемы в отношениях. Ни одного человека (любого пола, кстати) не привлечёт партнёр с потухшим взглядом, который только и делает, что ищет повода поссориться.
Общение без улыбки ничего не даёт чувствам. Возможно, действительно, быт заел, но, если говорить о рождении ребёнка, то жизнь меняется и у женщины, и мужчины. Просто последние часто замалчивают эту проблему, но у них также бывают нервные срывы и стрессы, которые они никому не показывают. И вот такое внутреннее состояние вполне может толкнуть на измену.
Алина Богатырева
Психолог
3. Повесть об Андрее, любимце всех женщин
«Пожалуй, буду краток, – улыбается мужчина за сорок. – Я всегда работал в женских коллективах. Был там единственным «парнем на деревне». Изредка приходили коллеги моего пола, но долго не задерживались. Конечно, было всё – и знаки внимания, и вздохи за спиной. Но я всегда был верен жене. Но тут у нее умер отец, она сама не своя стала. Я и так и сяк, Наташа, дорогая, отдохни, давай вместе поедем куда-нибудь. А она губы сжала и каждый день стала к моей тёще ездить. Та после смерти мужа совсем сдала. Ну, в один прекрасный момент меня и потянуло налево. Так вот всё и произошло. Сейчас изредка встречаюсь с коллегой ради секса, но всё очень запуталось».
Да, мужчина в чисто женской компании не страдает от недостатка внимания. И это создаёт его иллюзию вечной востребованности и широкого выбора, отмечает психолог. В какой-то момент на фоне проблем в семье он может поискать счастья на стороне. И, как правило, находит его там, где работает. Дома ждёт суровая и замученная жена, а в офисе – прекрасный цветник, выбирай – не хочу! Но стоит помнить, что всё это временно, пока на горизонте не замаячит другой, более симпатичный претендент на внимание коллег.
4. Наследственная драма Сергея
«Мой отец всегда изменял моей матери, – вспоминает 33-летний стоматолог. – Она каждый раз узнавала и закатывала скандал, а он только посмеивался. Говорил: «Хороший левак – укрепляет брак». Я это с детства запомнил. Потом женился на Ангелине, думал, никогда не пойду по стопам отца. Но она забеременела, потом роды, малыш, всё закрутилось как-то. И у нас просто пропал секс. Если он случается раз в три месяца – это уже много. Я, конечно, инициировал многие вечера, но моя Геля как-то слабо на это реагировала. Вот тогда я узнал, что на самом деле означает «супружеский долг». Она словно повинность какую-то отбывала! Я потому и изменил. Не могу я так, без секса, без огонька. Сейчас разводимся. Вот только отец не прав был. Хороший левак – разваливает брак, если, конечно, жена узнаёт о нём».
Мальчики, растущие в семье, где измены становятся нормой, просто перенимают по наследству походы «налево». К тому же ещё один важный фактор – секс. Если он превращается для женщины в некоторую обязанность, чисто механические движения, лишь бы мужчина побыстрее прекратил процесс, то, скорее всего, жену рано или поздно заменит любовница. А бывает наоборот, подчеркивает специалист, когда мужчина из-за нанесенной в детстве травмы, наблюдая, как его отец вечно изменяет матери, просто перестает изменять и вот так вот всю жизнь живет с нелюбимой женой, где и секса толком нет, и отношения уже себя давно изжили.
5. Роман с завлечением Романа
«Мы были знакомы с Еленой с института, – рассказывает 50-летний Роман. – Ну, симпатичная, но меня ее внешность не особо трогала. Но как-то она сумела найти ко мне подход, можно сказать взяла лаской и вниманием, завоевала. Так мы и поженились. Она неплохая женщина, умная, начитанная, готовит хорошо. Двое детей у нас родились, мальчик и девочка. А в тридцать пять Лену повысили на работе, и она стала вдвое больше меня зарабатывать. Начала дома командовать, то сделай, это сделай, надо вот так с Петровыми общаться, а не эдак. Если честно, терпел долго, но надоело! Хотелось лёгкости, а не выслушивать упрёки от командира в юбке. Завёл себе любовницу. Потом сменил на ту, что помоложе. Супруга пока что ни о чём не догадывается».
В данной ситуации женщина явно знала, как соблазнить мужчину, на что надавить, чтобы он сделал предложение. А так как на горизонте Романа других поклонниц не было, то он согласился на то, что предлагает судьба. Девушка неплохая, объективных причин с ней расстаться нет, что ж, попробуем. Такое соглашательство рано или поздно привело бы к измене, убеждена психолог Алина Богатырева. Но здесь также сработал фактор явной конкуренции с супругой. Достаточно одной из этих двух причин, чтобы толкнуть мужчину на сторону.