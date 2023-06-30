«Хороший левак – укрепляет брак»: 5 реальных историй мужчин, которые изменяют

3. Повесть об Андрее, любимце всех женщин

«Пожалуй, буду краток, – улыбается мужчина за сорок. – Я всегда работал в женских коллективах. Был там единственным «парнем на деревне». Изредка приходили коллеги моего пола, но долго не задерживались. Конечно, было всё – и знаки внимания, и вздохи за спиной. Но я всегда был верен жене. Но тут у нее умер отец, она сама не своя стала. Я и так и сяк, Наташа, дорогая, отдохни, давай вместе поедем куда-нибудь. А она губы сжала и каждый день стала к моей тёще ездить. Та после смерти мужа совсем сдала. Ну, в один прекрасный момент меня и потянуло налево. Так вот всё и произошло. Сейчас изредка встречаюсь с коллегой ради секса, но всё очень запуталось».

Да, мужчина в чисто женской компании не страдает от недостатка внимания. И это создаёт его иллюзию вечной востребованности и широкого выбора, отмечает психолог. В какой-то момент на фоне проблем в семье он может поискать счастья на стороне. И, как правило, находит его там, где работает. Дома ждёт суровая и замученная жена, а в офисе – прекрасный цветник, выбирай – не хочу! Но стоит помнить, что всё это временно, пока на горизонте не замаячит другой, более симпатичный претендент на внимание коллег.

4. Наследственная драма Сергея

«Мой отец всегда изменял моей матери, – вспоминает 33-летний стоматолог. – Она каждый раз узнавала и закатывала скандал, а он только посмеивался. Говорил: «Хороший левак – укрепляет брак». Я это с детства запомнил. Потом женился на Ангелине, думал, никогда не пойду по стопам отца. Но она забеременела, потом роды, малыш, всё закрутилось как-то. И у нас просто пропал секс. Если он случается раз в три месяца – это уже много. Я, конечно, инициировал многие вечера, но моя Геля как-то слабо на это реагировала. Вот тогда я узнал, что на самом деле означает «супружеский долг». Она словно повинность какую-то отбывала! Я потому и изменил. Не могу я так, без секса, без огонька. Сейчас разводимся. Вот только отец не прав был. Хороший левак – разваливает брак, если, конечно, жена узнаёт о нём».

Мальчики, растущие в семье, где измены становятся нормой, просто перенимают по наследству походы «налево». К тому же ещё один важный фактор – секс. Если он превращается для женщины в некоторую обязанность, чисто механические движения, лишь бы мужчина побыстрее прекратил процесс, то, скорее всего, жену рано или поздно заменит любовница. А бывает наоборот, подчеркивает специалист, когда мужчина из-за нанесенной в детстве травмы, наблюдая, как его отец вечно изменяет матери, просто перестает изменять и вот так вот всю жизнь живет с нелюбимой женой, где и секса толком нет, и отношения уже себя давно изжили.

5. Роман с завлечением Романа

«Мы были знакомы с Еленой с института, – рассказывает 50-летний Роман. – Ну, симпатичная, но меня ее внешность не особо трогала. Но как-то она сумела найти ко мне подход, можно сказать взяла лаской и вниманием, завоевала. Так мы и поженились. Она неплохая женщина, умная, начитанная, готовит хорошо. Двое детей у нас родились, мальчик и девочка. А в тридцать пять Лену повысили на работе, и она стала вдвое больше меня зарабатывать. Начала дома командовать, то сделай, это сделай, надо вот так с Петровыми общаться, а не эдак. Если честно, терпел долго, но надоело! Хотелось лёгкости, а не выслушивать упрёки от командира в юбке. Завёл себе любовницу. Потом сменил на ту, что помоложе. Супруга пока что ни о чём не догадывается».

В данной ситуации женщина явно знала, как соблазнить мужчину, на что надавить, чтобы он сделал предложение. А так как на горизонте Романа других поклонниц не было, то он согласился на то, что предлагает судьба. Девушка неплохая, объективных причин с ней расстаться нет, что ж, попробуем. Такое соглашательство рано или поздно привело бы к измене, убеждена психолог Алина Богатырева. Но здесь также сработал фактор явной конкуренции с супругой. Достаточно одной из этих двух причин, чтобы толкнуть мужчину на сторону.