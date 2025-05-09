«И да защитит вас КоАП, а не покарает»: адвокат рассказал, за что могут наказать в майские праздники
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Помимо костров, шашлыков и незаконно оборудованных мангальных зон, в майские праздники существует риск допустить ряд других нарушений. О них сайту «Страсти» рассказал адвокат Александр Кудряшов.
По словам эксперта в области права, к нарушениям, которые могут повлечь, как минимум, административные штрафы относятся: распитие алкогольных напитков, нахождение в алкогольном состоянии в общественных местах, алкогольное опьянение несовершеннолетних и ночные фейерверки.
В соответствии с законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не допускается распитие в определенных местах. Этими местами являются: дворы, лестницы, лестничные площадки, лифты, детские площадки и зоны рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом). Также не допускается употребление алкоголя несовершеннолетними.
Потребление алкогольной продукции, приобретенной в объекте общественного питания, допускается только в данном объекте, а также в сезонном зале обслуживания посетителей, отметил адвокат. Кроме того, ст. 20.21 КоАП РФ устанавливает ответственность за появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.
Наряду с алкогольным опьянением не стоит забывать и про наркотическое и токсическое опьянение, которое и вовсе карается, в том числе, уголовным законом РФ, не говоря уже о том, что нарушителей общественного порядка в таком состоянии куда больше чем тех, кто нарушает порядок в состоянии алкогольного опьянения.
Не стоит забывать и про то, что возможно нарушение закона о тишине. Например, если вы захотите на праздники устроить салют, помните, что использование пиротехнических средств (петард, ракетниц и других), повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время на защищаемых объектах в Санкт-Петербурге, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; на должностных лиц — от 25 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.
Александр Кудряшов
Адвокат Ленинградской палаты адвокатов, член Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Барсуков Милютин и партнеры»
В Москве, по словам адвоката, тишину защищает специальный закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» и «Кодекс об административных нарушениях г. Москвы». Согласно им, к нарушению режима тишины относится, в том числе, использование пиротехнических средств (петард, ракетниц и других), особенно в ночное время.
Помните об этом, когда будете планировать свои праздничные и выходные дни. И да защитит вас КоАП, а не покарает.
Александр Кудряшов
Адвокат Ленинградской палаты адвокатов, член Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Барсуков Милютин и партнеры»
Ранее сообщалось, что Филиппу Киркорову может грозить штраф. Он строил праздничный салют в честь дня рождения.