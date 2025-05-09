«И да защитит вас КоАП, а не покарает»: адвокат рассказал, за что могут наказать в майские праздники

Помимо костров, шашлыков и незаконно оборудованных мангальных зон, в майские праздники существует риск допустить ряд других нарушений. О них сайту «Страсти» рассказал адвокат Александр Кудряшов.

По словам эксперта в области права, к нарушениям, которые могут повлечь, как минимум, административные штрафы относятся: распитие алкогольных напитков, нахождение в алкогольном состоянии в общественных местах, алкогольное опьянение несовершеннолетних и ночные фейерверки.

В соответствии с законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» не допускается распитие в определенных местах. Этими местами являются: дворы, лестницы, лестничные площадки, лифты, детские площадки и зоны рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом). Также не допускается употребление алкоголя несовершеннолетними.

Потребление алкогольной продукции, приобретенной в объекте общественного питания, допускается только в данном объекте, а также в сезонном зале обслуживания посетителей, отметил адвокат. Кроме того, ст. 20.21 КоАП РФ устанавливает ответственность за появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

Наряду с алкогольным опьянением не стоит забывать и про наркотическое и токсическое опьянение, которое и вовсе карается, в том числе, уголовным законом РФ, не говоря уже о том, что нарушителей общественного порядка в таком состоянии куда больше чем тех, кто нарушает порядок в состоянии алкогольного опьянения.