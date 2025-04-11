«Гулять с собакой надо»: жена скульптора Кондрашова заявила об освобождении подозреваемого в убийстве мужа

Жена скульптора Юрия Кондрашова, которого до смерти избили в июне 2024 года, сообщила, что подозреваемого в убийстве ее супруга отпустили из-под домашнего ареста. Она отметила, что решение было вынесено 11 апреля. Подробности узнал портал «Страсти».

Со слов жены погибшего Татьяны, обвиняемый неоднократно нарушал правила домашнего ареста, что зафиксировали технические средства контроля и надзора. Правозащитница Светлана Грачева, которая следит за делом, лично видела мужчину, который был сильно похож на подозреваемого, на свободе.

«Это было в марте, я шла по цветному бульвару рядом с цирком Никулина, и шел он со взрослой женщиной лет 50-52, я надеюсь, что я не обозналась. Он на меня оглянулся и показал этой женщине на меня. Я сразу связалась с Татьяной Кондрашовой и представителями по данному делу, и они, как я помню, хотели сообщить во ФСИН», - заявила Светлана.

Татьяна отметила, что судья во время заседания обосновал решение освободить подозреваемого из-под домашнего ареста необходимостью гулять с собакой.

«Судья сообщил, что гулять с собакой подсудимому надо, и поэтому до вынесения приговора отменил домашний арест. А отменить арест можно только по приговору, которого не было. Я не была в суде, но был сын Костя и адвокат. Пока сын не позвонил, я дома с гриппом», - поделилась Татьяна.

Жена Кондрашова заявила о систематических нарушениях в уголовном производстве. По ее словам, в суде намеренно не выдавали после каждого заседания протокол, и его приходилось ждать неделями.

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