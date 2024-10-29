Гулькина выиграла суд против Суханкиной: сколько должна выплатить певица коллеге

Певица Наталия Гулькина выиграла суд против Маргариты Суханкиной. Напомним, что иск она подавала еще в начале лета. Тогда звезда была недовольна словами бывшей коллеги, которые она произнесла про нее в одном из интервью. О результатах стало известно «Страстям».

Суханкина назвала Гулькину женщиной, которая не может устоять перед мужчинами. По ее словам, певица вела беспорядочный образ жизни, транжирила деньги на любовников, покупая им машина и спонсируя дорогостоящие морские круизы, а также имела интимные отношения с молодыми танцорами балета.

Наталия признавалась, что и ранее слышала от Маргариты нелестные слова о ней. Но терпение лопнуло, и женщина обратилась в суд.

«Мне уже надоело слышать откровенное вранье из уст этой неблагодарной женщины, которой я когда-то протянула руку помощи и позвала в коллектив и сделала по моему мнению ее знаменитой», – заявила Гулькина.

Звездой был подан иск о защите чести и достоинства. Она потребовала признать высказывания Суханкиной не соответствующими действительности, обязать обидчицу принести публичные извинения, а также взыскать с нее моральную компенсацию в размере шести миллионов рублей. Певицу защищал адвокат и эксперт телеканала НТВ Маргарита Гаврилова.

Наталия одержала победу. В результате разбирательства было установлено, что Суханкина действительно допустила оскорбление чести и достоинства Наталии. Суд обязал ее публично опровергнуть свои слова и выплатить в качестве компенсации морального вреда 150 тысяч рублей.

«Это не только моя победа, но и сигнал для всех, кто сталкивается с клеветой и оскорблениями: не бойтесь отстаивать свои права», – заявила Гулькина.

Ранее Наталия Гулькина рассказала о том, как Сергей Шнуров звал ее в группу «Ленинград».