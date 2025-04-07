Группа «Пропаганда» рассказала об отношениях с экс-участницами коллектива: не все гладко

Поп-группа «Пропаганда» была основана в 2001 году. Изначально в ее составе были Виктория Петренко, Виктория Воронина и Юлия Гаранина, который принято считать «золотым». Со временем коллектив менялся, а после — распался. Но несколько лет назад поп-трио возобновило деятельность: в него пришли молодые артистки София Еремченко, Дарья Санакова и Валерия Шацкова. В разговоре с сайтом «Страсти» девушки рассказали об отношениях с экс-участницами «Пропаганды».

Артистки отметили, что на самом деле «золотого» состава группы, который бы выступал на сцене, не существует. Многие экс-участницы коллектива любимы и узнаваемы аудиторией, но связь девушки поддерживают только с Марией Букатарь.

«Слышали, что у Ольги и Ирины сейчас всё хорошо. Вика Воронина, давно живёт в Америке. Однажды мы пересекались на одном мероприятии, но по ней сразу было видно, что она нас, мягко говоря, недолюбливает. Знаем, что она пишет песни, продолжает заниматься творчеством. Но если честно, с ним мы просто не знакомы», — рассказали они.

Большое интервью с группой «Пропаганда», в котором участницы рассказали о патриотизме, новых песнях и потерянной славе читайте здесь.