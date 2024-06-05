«Группа «Мумий Тролль» уже в прошлом»: вернется ли пропавший Илья Лагутенко на российскую сцену

Два года назад на официальном аккаунте группы «Мумий Тролль» появилось объявление о приостановке творческой деятельности. Лидер коллектива Илья Лагутенко «ушел в тень» и до сих пор старается не появляться в публичном пространстве. Известно, что сейчас он находится за границей, где изредка дает концерты. Однако о возвращении на российскую сцену он так и не говорит.

Портал «Страсти» решил узнать у продюсера Сергея Дворцова, стоит ли ждать певца вновь в отечественном шоу-бизнесе. По словам шоумена, даже если Лагутенко и захочет возобновить карьеру после окончания СВО, у него это не выйдет, так как эстрада изменится.

«Сейчас возобновление его творчества будет не актуально. Я могу подтвердить факт, что после окончания специальной военной операции у нас будет пертурбация в российском шоу-бизнесе по артистам, по всей музыкальной индустрии. Поэтому «старый балласт», как Илья Лагутенко, будет не нужен, уже ни к чему. Сейчас новое поколение, новые тенденции, новые перспективы для артистов. Соответственно, Илья Лагутенко, группа «Мумий Тролль» - уже в прошлом», - заявил Дворцов.

При этом продюсер отметил, что отсутствие Лагутенко ощущается, так как он был ярким артистом. Но, как считает Дворцов, Илья сам виноват в своей «отмене».

«Его отсутствие на эстраде, вы знаете, безусловно, ощущается. Все-таки он был действительно лидером, ярким таким персонажем, человеком харизматичным. Но я всегда говорю - надо думать, прежде чем что-то говорить. Он не подумал, поэтому ему перекрыли кислород везде и даже в Европе», - поделился продюсер Дворцов.

Ранее портал «Страсти» рассказал, куда пропал Илья Лагутенко и где он сейчас.