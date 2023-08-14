Группа «Мираж» о скандале с Суханкиной: «Дело приняло серьезный поворот»

Скандал вокруг Маргариты Суханкиной, экс-солистки легендарной группы «Мираж», все никак не утихнет. Как оказалось, коллектив планирует продолжать судиться с артисткой из-за того, что она незаконно исполняет песни «Миража». Поговорили с действующим составом группы – гитаристом Алексеем Горбашовым и солисткой, певицей Екатериной Болдышевой – о том, что они думают по поводу сложившейся ситуации.

На вопрос о том, возможно ли примирение с Маргаритой Суханкиной, Горбашов уверенно ответил: «мы ни с кем не ссорились для того, чтобы с кем-то мириться».

По его словам, в 2016 году, когда они вернулись в проект, всем экс-солисткам коллектива была предложена возможность исполнять композиции из репертуара «Миража». Для этого артисткам нужно было всего лишь заключить лицензионное соглашение и в рамках этого соглашения отчислять авторское вознаграждение, «что, согласитесь, справедливо по отношению к авторам песен», - отмечает гитарист.

Однако бывшие участницы заявили, что их не интересует подобного рода сотрудничество, «хотя, по рассказам организаторов концертов, некоторые из них исполняют хиты «Миража» на закрытых мероприятиях».

Заключить соглашение решился только менеджмент Суханкиной, но дело в том, что срок действия лицензии закончился ещё в 2017 году, но экс-солистка продолжила исполнять песни, не имея на это разрешения.

«Андрей (прим.редакции: Андрей Литягин — бессменный руководитель и продюсер группы, автор хитов, композитор) долго ждал в надежде на то, что совесть когда-то проснётся, но этого не произошло, и он подал в суд на организатора концерта Суханкиной. Разумеется, суд встал на сторону автора и признал, что песни исполнялись незаконно. Сейчас дело приняло серьёзный поворот: Андрей передал свои права в Издательство Джем, которое, как всем известно, умеет бороться с нарушителями», - рассказывает Горбашов.

Известно, что к текущему моменту подано уже несколько исков к федеральным каналам, готовятся множественные иски к организаторам концертов.

О том, в каких отношениях группа с другими бывшими участницами «Миража», читайте в материале.