Фит с молодым исполнителем, гастроли и суд: группа «Мираж» о планах
Культовая группа «Мираж» намерена продолжить судиться с экс-солисткой Суханкиной.
© Фото из личного архива группы «Мираж»
Культовая музыкальная группа «Мираж» всё лето активно гастролировала. Мы решили узнать у участников коллектива, в каких городах они планируют исполнить свои легендарные хиты в ближайшее время, хотят ли записать композицию с кем-то из молодых исполнителей, и за что экс-солистке «Миража» Маргарите Суханкиной вскоре придется «поплатиться».
– Во время гастролей этим летом случалось что-то интересное?
Алексей Горбашов (гитарист): Каждые гастроли – это событие, тем более, когда ты участвуешь в больших сборных концертах, встречаешься с коллегами по цеху. Так, в мае мы принимали участие в фестивале в Алматы-Арена, где вместе с нами выступали зарубежные звёзды диско: Fancy, F. R. David, Boney M., Joy, Secret Service. Мы встречаемся на концертных площадках и бизнес-залах аэропортов со многими из них уже далеко не первый раз. И каждая такая встреча – это масса эмоций и впечатлений. А в июле был большой фестиваль в Частоозерье, где, по оценкам организаторов, во время нашего выступления на стадионе присутствовали более 30 тысяч человек. И там нам тоже довелось повидаться с друзьями: группами Рок-Острова и Комиссар – это тоже приятные встречи и незабываемые впечатления.
– Удалось ли вам отдохнуть? Если да, то расскажите, как вы проводили свободное время?
Екатерина Болдышева (солистка): Загорать на пляже или поливать грядки на даче – это точно не про нас. Самый лучший отдых – это провести время дома после гастрольной суеты. Тем более, что искупаться в море, побывать на природе и посмотреть интересные места мы успеваем и на гастролях. Мы планируем наши поездки так, чтобы на это тоже хватало времени.
– Какие дальнейшие творческие планы у группы «Мираж»? Где вы будете выступать в ближайшее время?
Алексей Горбашов: У нас сейчас очень плотный гастрольный график. В ближайших планах Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Челябинск, Тюмень. Также в ближайшее время планируем немного порепетировать, чтобы осовременить и освежить наше концертное звучание.
– Вы не думали о том, чтобы записать фит с кем-то из молодых исполнителей? Наверняка такие предложения поступают. Рассматриваете ли вы их?
Алексей Горбашов: Возможно когда-нибудь в будущем сделаем это, но сейчас просто нет времени.
– Это правда, что вам снова придётся судиться с бывшей солисткой группы «Мираж», Маргаритой Суханкиной? Что не так? Почему не удаётся найти взаимопонимание? И возможно ли примирение?
Алексей Горбашов: Вы знаете, мы ни с кем не ссорились для того, чтобы с кем-то мириться. Когда мы вернулись в проект в 2016 году, мы предложили дать возможность всем бывшим солисткам исполнять песни из репертуара группы «Мираж». Для этого требовалось совсем немного: заключить лицензионное соглашение и в рамках этого соглашения отчислять авторское вознаграждение, что, согласитесь, справедливо по отношению к авторам песен. Все бывшие участницы сделали вид, что это им не очень интересно, хотя, по рассказам организаторов концертов, некоторые из них исполняют хиты «Миража» на закрытых мероприятиях.
На заключение соглашения согласился лишь менеджмент Суханкиной. Срок действия лицензии закончился ещё в 2017 году, но бывшая солистка продолжила исполнять песни, не имея на это разрешения, попросту говоря, воруя деньги авторов. Андрей (прим.редакции: Андрей Литягин — бессменный руководитель и продюсер группы, автор хитов, композитор) долго ждал в надежде на то, что совесть когда-то проснётся, но этого не произошло, и он подал в суд на организатора концерта Суханкиной. Разумеется, суд встал на сторону автора и признал, что песни исполнялись незаконно.
Сейчас дело приняло серьёзный поворот: Андрей передал свои права в Издательство Джем, которое, как всем известно, умеет бороться с нарушителями. Уже подано несколько исков к федеральным каналам, готовятся множественные иски к организаторам концертов. Но, поверьте, никакого злорадства по этому поводу нет. Есть чувство недоумения и разочарования. Это то же самое, как если бы ваш близкий родственник, к которому вы всегда хорошо относились, и для которого двери вашего дома были всегда открыты, стал бы, пользуясь вашими ключами, воровать у вас деньги и вещи, при этом поливая вас последними словами. Всё это грустно и печально...
– Какие отношения у вас с другими экс-солистками группы?
Екатерина Болдышева: Мы прекрасно провели весь 2019 год в туре вместе с Татьяной Овсиенко. У меня остались самые позитивные воспоминания об этом времени. А несколько лет назад случайно встретились на концертной площадке с Ириной Салтыковой и на радостях спели дуэтом «Я снова вижу тебя».
Алексей Горбашов: Мне всегда импонировало чувство юмора Светланы Разиной, с которой мы периодически общаемся. В этом году обменялись с ней правами - она является автором текстов трёх песен из репертуара группы «Мираж». В любом случае, всегда приятно встречаться с позитивными людьми, а от негативных стараемся держаться подальше.