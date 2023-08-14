Фит с молодым исполнителем, гастроли и суд: группа «Мираж» о планах

Культовая музыкальная группа «Мираж» всё лето активно гастролировала. Мы решили узнать у участников коллектива, в каких городах они планируют исполнить свои легендарные хиты в ближайшее время, хотят ли записать композицию с кем-то из молодых исполнителей, и за что экс-солистке «Миража» Маргарите Суханкиной вскоре придется «поплатиться».

– Во время гастролей этим летом случалось что-то интересное?

Алексей Горбашов (гитарист): Каждые гастроли – это событие, тем более, когда ты участвуешь в больших сборных концертах, встречаешься с коллегами по цеху. Так, в мае мы принимали участие в фестивале в Алматы-Арена, где вместе с нами выступали зарубежные звёзды диско: Fancy, F. R. David, Boney M., Joy, Secret Service. Мы встречаемся на концертных площадках и бизнес-залах аэропортов со многими из них уже далеко не первый раз. И каждая такая встреча – это масса эмоций и впечатлений. А в июле был большой фестиваль в Частоозерье, где, по оценкам организаторов, во время нашего выступления на стадионе присутствовали более 30 тысяч человек. И там нам тоже довелось повидаться с друзьями: группами Рок-Острова и Комиссар – это тоже приятные встречи и незабываемые впечатления.