«Грозили штрафами»: как известный бренд едва не сорвал запуск песни музыканта Амбисаша

Крупный бренд запретил артисту Амбисаша использовать свое название в песне. Об этом стало известно «Страстям».

В феврале исполнитель Александр Свешников, известный по проекту Амбисаша, планировал выпустить песню «Лучший мой помощник». Однако премьера едва не сорвалась из-за упоминания известного агрегатора по поиску авиабилетов, рассказал музыкант.

Певец по своей инициативе добавил в текст и название песни упоминание компании и отправил трек на согласование в PR-службу организации. Однако артист утверждает, что там ему пригрозили судебными исками в случае, если песня все-таки выйдет.

«Мы предложили им, если понравится, использовать сингл как захочется для своих целей. На моё удивление, они не только отказались от предложения (что вполне себе нормально), но и накинулись на меня в личке. Грозили штрафами 5 млн рублей», — рассказал артист.

В итоге музыкант изменил текст и название песни, но и это не помогло.

«Я согласился на уступку и сменил название песни. Им этого оказалось всё равно мало. Из-за этого конфликта мой лейбл отказался релизить песню, сославшись на конфликт интересов», — рассказал он.

Впрочем, песню все же получилось опубликовать после того, как артист обратился к юристам. После выхода измененного трека представители компании не связывались с музыкантом, рассказал Свешников.

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