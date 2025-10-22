Актер Роман Курцын заявил, что бизнес не приносит ему денег. Об этом сообщает Kp.ru.

Роман Курцын пришел на премьеру фильма «Горыныч», в котором он сыграл роль циркача Бамбулы. Артист посетил светское мероприятие не один, а в компании жены и детей. Однако на красную дорожку выводить их не стал.

Во время общения с представителями СМИ, Курцын поделился, что активно занимается не только съемками, но и бизнесом.

«У меня школа карате и общеобразовательная еще. У меня много всего… Фитнес-клубы, сеть фитнес-клубов, и спортивный комплекс в Ярославле. Вот гостиницу сейчас достраиваю», — заявил он.

Однако, по словам актера, бизнес не приносит ему больших денег.

«Общеобразовательная школа не приносит денег, школа карате не приносит денег. Фитнес-клуб не приносит денег. Это все не для этого создано. Мне нравится то, что я делаю. Я делаю для того, чтобы дети мои ходили в школу, занимались карате…» — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что компания, учредителем которой является Эмин Агаларов, задолжала 478 тысяч рублей.