Границы дозволенного: на какие темы готовы общаться с клиентами сотрудницы секса по телефону

Далеко не всегда люди обращаются за услугой секса по телефону, чтобы удовлетворить свои основные биологические потребности. В некоторых случаях речь идет о доверительном разговоре, который поможет выплеснуть накопившиеся негативные эмоции. Журналисту сайта «Страсти» удалось побеседовать с одной из девушек, работающей в данной сфере. Она рассказала, что границ дозволенного нет, но есть необходимость правильного подбора собеседника.

Чаще всего, несмотря на, может быть, предвзятое отношение к услуге секса по телефону, люди звонят, чтобы просто выговориться. Между клиентом и «оператором» происходит доверительный разговор, после которого жаждущий простого общения абонент чувствует себя на порядок лучше.

«Основное — это общение, общаемся на различные темы. Можно не стесняясь поговорить о чем угодно», — ответила девушка.

А если все таки клиент звонит «по делу», то в этом тоже никаких особых границ нет. Единственное — чтобы тема была по душе не только звонящему, но и слушающему. Но это правило касается в основном «специфических» желаний абонента.

Подробнее о том, как устроиться в службу секса по телефону и сколько там можно заработать, читайте по ссылке.