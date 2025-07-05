«Говорят фразами из советских фильмов»: Екатерина Кабанова рассказала о воспитании детей

Актриса Екатерина Кабанова рассказала о воспитании детей. Об этом стало известно «Страстям».

Актриса Екатерина Кабанова появилась на фестивале «В кругу семьи», который проходит при поддержке Госкорпорации «Ростех» и Министерства культуры. Знаменитость рассказала журналистам о том, какие фильмы смотрят ее дети.

«Из последнего мы смотрели „Джентльмены удачи“ несколько раз подряд. Мои дети смотрят советские фильмы, потому что я считаю, что это очень добрые фильмы — они прививают любовь к искусству. И мои дети говорят фразами из советских фильмов. Я страшно этим горжусь!» — заявила она.

Кроме того, по словам Кабановой для воспитания детей им необходимо прививать правильные ценности.

«Должны быть традиционные ценности. Это самое главное, мне так кажется», — добавила она.