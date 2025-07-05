Актер Олег Тактаров рассказал, что помогает финансово внуку. Об этом стало известно «Страстям».

Актер Олег Тактаров пришел на кинофестиваль «В кругу семьи», который проходит при поддержке Госкорпорации «Ростех» и Министерства культуры. В 2024 году Тактаров впервые стал дедушкой — дочь родила ему внука.

Актер заявил, что новый статус подарил новые траты. Он пошутил, что постоянно переводит деньги на внука.

«Достаешь телефон, заходишь в wifi и переводишь, переводишь, переводишь. Это статус дедушки. Мой дедушка раньше мне раздавал старинные приемники, а я вот видите…» — заявил он.

Напомним, Олегу Тактарову — 57 лет. Он является призером многих спортивных турниров и соревнований. Кроме этого, Тактаров снимался в кино и сериалах.