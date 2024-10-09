«Говорил, что исцеляет нас»: бывшая прихожанка секты «Новый завет» в Перми рассказала, что происходило на проповедях

Бывшая прихожанка секты «Новый завет» рассказала, что происходило на проповедях. Об этом стало известно «Страстям».

В Перми с 1991 года действует церковь «Новый завет». Некоторые СМИ причисляют ее к секте. Также об организации высказываются и ее бывшие прихожане. Так, одна из женщин, посетивших проповедь, рассказала нам, что смысл Евангелие местные служители искажают намеренно.

«Мы ходили с подругой один раз ради продуктов. Сидели в зале, а мужчина со сцены такую ахинею нес искажая Евангелие. Он говорил, что исцеляет нас, потом все запричитали и пошел шепот по залу. У меня чуть уши в трубочку не свернулись, так мозги промывают людям. Икон нет. Реальная секта! Новеньких вызывают на сцену и заманивают к себе, давая продукты — масло растительное, сахар, гречку», — вспомнила она.

Еще один из бывших прихожан церкви рассказал, что проповедники не отвечали на неудобные вопросы, а когда речь заходила о материальном благосостоянии лидеров «Нового завета», угрожали.

«Внушалось, что обращать внимание на очень хороший материальный достаток руководства „церкви“ очень большой грех, за которым могут последовать страшное и неминуемое наказание свыше», — рассказал он.

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