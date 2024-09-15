«Готов вызвать на дуэль»: близкий мужчина встал на защиту Пугачевой после интервью Разина

Шоумен Стас Барецкий встал на защиту певицы Аллы Пугачевой после интервью продюсера Степана Разина. Друг Примадонны заявил в беседе с сайтом «Страсти», что готов вызвать мужчину на дуэль.

Напомним, продюсер пояснил, что в конце 90-х выпускал собственную газету, в одном из номеров которой вышла статья с критикой голоса исполнительницы хита «Арлекино». Пугачева пришла в ярость от слов про «прокуренный голос», стала звонить и даже угрожать Разину, говоря, что «закопает». Многие коллеги тоже говорили, что она уничтожила их карьеры. Действительно ли Алла Пугачева была так агрессивна, ответил Стас Барецкий.

«Они все врут ради пиара! Я их готов вызвать на дуэль за это! Алла Борисовна – ласковый и нежный котенок, мухи никогда не обидела! Святая женщина», – заявил Стас.

Ранее мы писали о том, что Стас Барецкий подтвердил переговоры Пугачевой и Киркорова о статусе мужа певицы, Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ).