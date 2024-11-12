«Гонорары упали в десятки раз»: продюсер оценил карьерные перспективы уехавшего из РФ Слепакова*

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов оценил карьерные перспективы комика и музыканта Семена Слепакова* (признан в РФ иноагентом), который после начала СВО уехал из России. Его слова приводит сайт «Страсти».

«По поводу того, что пользуется ли он спросом после отъезда и критики РФ: вы знаете, на 50% - да, к большому сожалению. Когда все иноагенты уезжали отсюда, они думали там заполучить какую-то славу, популярность, хорошие деньги от заказов корпоративов и не только. Ну и, конечно, на сегодняшний день мы наблюдаем картину, что каждый из них уже начинает бегать просто по всей Европе, из города в город, как крыса с корабля. Соответственно, искать любые заработки, как мы понимаем, не у всех получается. Поэтому на сегодняшний день, что я хочу сказать, у него, конечно, упали гонорары в десятки раз. Это не те деньги, которые он получал в Российской Федерации», — поделился Дворцов.

Продюсер также отметил, что бывшего участника Comedy Club не ждет успех даже в случае снятия статуса иноагента и возвращения в Россию.

«Если его снимут с перечня иностранных агентов, он вновь вернется в РФ. Здесь его мало кто примет. Зритель его здесь 100% уже не ждет. Если где-то будет выступать, то это будут какие-то капустники. Опять же, навряд ли кто-то захочет выступать на одной сцене с бывшим иноагентом, потому что это, считай, как зайти по уши в грязь», — добавил медиаменеджер.

Ранее стало известно, что Верховный суд отказал Семену Слепакову* в снятии статуса иноагента.

*(признан в РФ иноагентом)