«Гонорар за риск позволил сделать перерыв»: кинокритик рассказал о будущем карьеры Пересильд

После съемок в «Вызове» в карьере Юлии Пересильд не было проектов, сопоставимых по успеху. Кинокритик Александр Голубчиков считает, что актриса взяла творческую паузу для восстановления. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт предположил, что Юлия вернется на съемочную площадку с новыми силами с дочкой Анной, которая пошла по ее стопам.

«Умная, красивая, талантливая актриса не может не вызвать интерес у режиссеров. Юлия еще известна своими человеческими качествами! Ее карьера ни в коем случае не потухла после «Вызова». Такой проект требует много усилий со стороны актера. То, что она решила отдохнуть, вполне оправдано. Допускаю, что гонорар за риск позволил сделать перерыв. У нее был яркий проект «Финист. Первый богатырь». Образ Бабы Яги гарантировал ей доход, потому что это франшиза», — высказался кинокритик.

По словам Голубчикова, «Вызов» — это успех в карьере актрисы, который вряд ли повторится. Он отметил, что проект не собрал нужных сборов в прокате, зато позволил заявить Пересильд о себе.

««Вызов» — успех в карьере, он позволил всем говорить про Пересильд. Хотя про нее уже все знали. Боюсь, что такого проекта, как «Вызов», в ее карьере уже не будет. Мне кажется, это сложный фильм, который не оправдал ожиданий. Все рассчитывали на международную кассу, но учитывая, что он вышел во время изоляции, от него не получили той отдачи, которой ожидали. Но это не значит, что про Юлию мы больше не услышим», — сообщил Александр.

Кинокритик обратил внимание на творческие успехи дочки Юлии. По его мнению, Анна не станет популярнее матери, но сможет повторить ее достижения.

«Сейчас, кстати, готовится скромный по бюджету фильм, в котором Юлия и Анна будут играть вместе. Вряд ли Анна будет затмевать маму, они идут в паре. Не всем везет, когда дети повторяют, когда повторяют отцовские достижения. В голову приходят Иван Янковский и Никита Ефремов, которые превзошли отцов и дедушек», — резюмировал Голубчиков.

