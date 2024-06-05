«Гонорар для нее завышен»: продюсер отреагировал на повышение стоимости шоу Бузовой после скандала в Уфе

Музыкальный продюсер Павел Рудченко отреагировал на новость о повышении гонораров Ольги Бузовой после скандального выступления в Уфе. По данным Telegram-канала Baza, теперь стоимость шоу поющей телеведущей достигает 4,5 млн рублей. Однако критик считает эту сумму завышенной. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

Павел Рудченко допустил, что на увеличение гонорара Ольги повлияла ситуация в День защиты детей. Напомним, что артистка вышла на сцену в кожаном боди и длинных сапогах, за что подверглась критике. По мнению продюсера, команда Бузовой могла использовать это как пиар.

«Вполне возможно, что менеджмент Ольги использовал данную историю в Уфе как пиар-ход и увеличил стоимость гонорара», - отметил Рудченко.

Однако, как считает продюсер, нынешний гонорар в 4,5 млн рублей – это слишком много для Ольги, так как за эти же деньги можно заказать и других знаменитых артистов, отличающихся хорошим вокалом.

«Я на самом деле считаю сумму 4,5 млн рублей необоснованной, потому что все-таки за эти деньги можно пригласить не только популярного среди молодежи блогера, но и знаменитого артиста с каким-нибудь шоу-балетом, то есть прям с программой. У Ольги тоже есть на подтанцовке от 2 до 4 человек, но все-таки, я считаю, этот гонорар именно для нее завышен, потому что культурную нагрузку контент Бузовой не несет. Она выполняет чисто развлекательную функцию», - заявил продюсер.

В пример Рудченко привел многих отечественных артистов, которые за эти же деньги выдают более качественный контент. Он отметил как «старую школу», так и молодых исполнителей, среди которых Mia Boyka и Zivert.

«Посетив концерт того же Димы Билана, можно подметить какие-то музыкальные фишки, научиться пользоваться мелизмами. Григорий Лепс — это всегда интересно, всегда живая энергетика. У Филиппа Киркорова не всегда живое исполнение, но при этом ярчайшее шоу. Это артисты с большой буквы, которые действительно поют, которые заряжают энергией, а не просто прыгают по сцене и при этом даже не особо умеют петь», - поделился мнением Павел Рудченко.

Ранее Ольге Бузовой выдвинули условия для выступления в Новосибирске.