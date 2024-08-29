«Голую» вечеринку сложно сравнить с пожаром: юрист оценил шансы Ивлеевой в суде против киношников

Блогера Анастасию Ивлееву ждет очередное судебное разбирательство. Иск к знаменитости подала кинокомпания Team Films. Все дело в том, что девушка отказалась сниматься в сериале, но гонорар предпочла оставить себе. Нанимателей не устроил такой расклад, и они обратились за защитой своих прав. Сайт «Страсти» решил выяснить, каковы шансы инфлюенсера в суде против киношников.

Адвокат Ильдар Мухаметзянов, отвечая на этот вопрос, заявил, что трудно рассуждать на данную тему без договора. В соглашении между сторонами прописываются все нюансы сделки.

Ивлеева отказалась сниматься в сериале из-за «голой» вечеринки, но в документе такого пункта, скорее всего, нет, так как предвидеть будущее никто не в силах. С пожарами и наводнениями скандальное мероприятие сравнить сложно, поэтому на форс-мажорные обстоятельства блогерше рассчитывать не придется.