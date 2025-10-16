«Голоса нет»: Кристина Орбакайте не смогла попасть в ноты во время концерта

Кристина Орбакайте выступила в израильском Аштоде на фестивале «Звуки моря». Зрители заметили, что одну из песен дочь Примадонны исполнила с трудом — у артистки возникла одышка, и она не попадала в ноты.

Фестиваль состоялся 18 сентября. Орбакайте исполнила на сцене, как свои композиции, так и наследие Аллы Пугачевой: «Позови меня с собой», «Ты на свете есть», «Поговорим».

Российские зрители, увидев отрывки выступления Орбакайте в Израиле, раскритиковали ее за вокальные данные. Артистке явно не хватало дыхания на песне «Все сначала».

«В студии хорошо вытягивают, даже подобие голоса какого-то наблюдается»; «Старается, но голоса нет», — пишут в комментариях под роликом знаменитости с фестиваля.

В анонсе к фестивалю отметили, что артистка прилетела в Израиль всего на один концерт. На сайтах продажи билетов указаны только прошедшие концерты певицы, о новых не сообщается. В то же время Орбакайте выпускает новые песни, о которых рассказывает в соцсети.

Стоимость билетов на выступление знаменитости составляла от 1 500 до 7 200 тыс. рублей. В июле Ura.ru сообщало, что практически все они разобраны. Учитывая, что в концертном зале 6 400 сидячих мест, Кристина могла заработать минимум 27 млн рублей.

Напомним, Кристина Орбакайте эмигрировала в Майами, где сейчас живет с семьей, но периодически возвращалась в РФ на заработки. В марте 2024 года у певицы сорвались концерты в России, а в начале 2025 года она анонсировала новый гастрольный тур по Европе.

Также мы писали, что дочь звезды стала спортсменкой в школе за 6 млн рублей в год.