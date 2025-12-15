«Главное в таких ситуациях – не искать виноватых»: Зоя Бербер рассказала о ссорах в браке

Актриса Зоя Бербер рассказала о браке с Максимом Белбородовым. В интервью сайту «Страсти» звезда поделилась главным принципом, который помогает паре преодолевать разногласия.

Зоя говорила, что «молниеносно» вышла замуж за любимого.

«Когда Максим появился в моей жизни, в ней будто бы стали закрываться старые двери и открываться новые. Для того, что не приходило раньше, вдруг освободилось место. То, от чего давно хотелось отказаться, само ушло от меня. Мы поняли, что можем дать друг другу очень многое, и наши отношения не требуют испытаний временем. Оттого и не видели смысла затягивать с женитьбой, для нас все произошло своевременно», – поделилась актриса.

Бербер честно ответила на вопрос, бывают ли в их браке ссоры.

«Конечно, бывают. Все как у всех, мы живые люди. Главное в таких ситуациях – не искать виноватых, постараться услышать другого человека и как можно быстрее прийти к компромиссу. И здесь уже не важно, кто придет мириться первым. Пусть это будет взаимное движение навстречу друг другу», – призналась звезда.

Говоря о возможных съемках в откровенных сценах, Бербер отметила, что они с мужем-актером придерживаются схожих взглядов: такая сцена должна быть оправдана сюжетом. В случае же, если подобная работа будет действительно необходима по творческим причинам, они отнесутся к этому с пониманием.

Полное интервью с Зоей Бербер о критике, съемках в «Реальных пацанах» и воспитании детей можно прочитать здесь.