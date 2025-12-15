«Мне нравится быть яркой и играть не по правилам»: Зоя Бербер о кино, браке и материнстве

Актриса Зоя Бербер покорила зрителей ролью Леры Обориной в сериале «Реальные пацаны». Но не осталась в одном амплуа, а примеряет разные образы и готова на эксперименты. Недавно она появилась в приключенческой комедии «Шальная императрица».

В откровенном интервью для сайта «Страсти» Зоя рассказала о том, почему «молниеносно» вышла замуж за Максима Белбородова, стоит ли снимать ремейки и как она справляется с ролью матери, жены и успешной актрисы.

Здравствуйте, Зоя. Не так давно вышел фильм с вашим участием «Шальная императрица». Расскажите о своей героине?

Моя героиня – очень целеустремленная, амбициозная девушка, которая борется со своими страхами и нерешительностью. По сюжету она встречается с подругами за поздним ужином и решает вместе с ними погадать. Колдовство оборачивается тем, что девушки вызывают дух Екатерины Великой. Так, неожиданно для всех, императрица попадает в современный Петербург. Подруги шокированы, Екатерина – тем более, но, как ни крути, приходится разбираться с последствиями. А разбираться с ними было, ну, очень весело!

Чувствуете ли вы в себе иногда ту самую «шальную императрицу»?

Конечно! Кажется, что в этом моя суперсила – при любых обстоятельствах сохранять в себе шальную императрицу. А точнее присущую ей силу, страсть, дерзость и смелость. Мне нравится быть яркой и играть не по правилам.

Как вам работалось с актрисой Ириной Пеговой?

У нас сложились прекрасные отношения. С Ириной очень легко и комфортно, мы много шутили и смеялись на съемочной площадке. И роль императрицы, думаю, отлично подходит ей. Иногда я смотрела на то, как она кружится по Дворцовой площади в роскошном платье, и забывала, что мы снимаем кино. Настолько она была органична в этом образе.

Какая сцена в фильме далась вам сложнее всего и почему? А какая запомнилась?

Наверное, сложнее всего давались сцены, которые мы снимали во время ночных смен. А вот одна из таких поздних смен проходила в красивейшем петербургском дворце. Я была в восторге, хотя обычно не питаю страсти к помпезным интерьерам. Но тут я ходила по дворцу с открытым ртом и снимала на видео каждый его уголок. Настолько меня впечатлило это место и его величественность.

Если бы у вас была возможность сыграть любого исторического или литературного персонажа, кого бы вы выбрали и почему?

Я бы выбрала роль Бабы-яги. Я часто снимаюсь в детских фильмах, но играю светлых персонажей, чаще всего мам. А Баба-яга все-таки одна из самых запоминающихся сказочных героинь. Она интересна мне своей двойственностью: в ней очень ярко видны как положительные, так и отрицательные черты. И мне было бы интересно сыграть злую колдунью, которая при желании может применять свою волшебную силу во благо.

Сериал «Реальные пацаны» принес вам большую популярность. Какие изменения в себе вы увидели после выхода проекта?

Это был первый проект, в котором я приняла участие в качестве актрисы. И, конечно, его успех сильно сказался на мне. Я начала неплохо зарабатывать, получать много комплиментов, внимания. От этого стала чувствовать себя увереннее, посмотрела на себя другими глазами: стала носить более женственную одежду, избавилась от многих комплексов. Что с материальной точки зрения, что с нематериальной, сериал дал мне очень многое.

Как вы относитесь к продолжениям съемок сериалов спустя много лет? Согласились бы вернуться в «Реальные пацаны»?

Мне было приятно вернуться к съемкам последнего сезона. И я, и мои коллеги, и зрители – все соскучились по этому сериалу. За 13 лет на нем успело вырасти целое поколение. Правда, на съемках новых «Реальных пацанов» я почувствовала, что наш проект подошел к своему логическому завершению. Поэтому на этой приятной ноте я бы поставила точку. Но, как водится, никогда не говори никогда.