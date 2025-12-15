«Мне нравится быть яркой и играть не по правилам»: Зоя Бербер о кино, браке и материнстве
© Предоставлено пресс-службой
Актриса Зоя Бербер покорила зрителей ролью Леры Обориной в сериале «Реальные пацаны». Но не осталась в одном амплуа, а примеряет разные образы и готова на эксперименты. Недавно она появилась в приключенческой комедии «Шальная императрица».
В откровенном интервью для сайта «Страсти» Зоя рассказала о том, почему «молниеносно» вышла замуж за Максима Белбородова, стоит ли снимать ремейки и как она справляется с ролью матери, жены и успешной актрисы.
Здравствуйте, Зоя. Не так давно вышел фильм с вашим участием «Шальная императрица». Расскажите о своей героине?
Моя героиня – очень целеустремленная, амбициозная девушка, которая борется со своими страхами и нерешительностью. По сюжету она встречается с подругами за поздним ужином и решает вместе с ними погадать. Колдовство оборачивается тем, что девушки вызывают дух Екатерины Великой. Так, неожиданно для всех, императрица попадает в современный Петербург. Подруги шокированы, Екатерина – тем более, но, как ни крути, приходится разбираться с последствиями. А разбираться с ними было, ну, очень весело!
Чувствуете ли вы в себе иногда ту самую «шальную императрицу»?
Конечно! Кажется, что в этом моя суперсила – при любых обстоятельствах сохранять в себе шальную императрицу. А точнее присущую ей силу, страсть, дерзость и смелость. Мне нравится быть яркой и играть не по правилам.
Как вам работалось с актрисой Ириной Пеговой?
У нас сложились прекрасные отношения. С Ириной очень легко и комфортно, мы много шутили и смеялись на съемочной площадке. И роль императрицы, думаю, отлично подходит ей. Иногда я смотрела на то, как она кружится по Дворцовой площади в роскошном платье, и забывала, что мы снимаем кино. Настолько она была органична в этом образе.
Какая сцена в фильме далась вам сложнее всего и почему? А какая запомнилась?
Наверное, сложнее всего давались сцены, которые мы снимали во время ночных смен. А вот одна из таких поздних смен проходила в красивейшем петербургском дворце. Я была в восторге, хотя обычно не питаю страсти к помпезным интерьерам. Но тут я ходила по дворцу с открытым ртом и снимала на видео каждый его уголок. Настолько меня впечатлило это место и его величественность.
Если бы у вас была возможность сыграть любого исторического или литературного персонажа, кого бы вы выбрали и почему?
Я бы выбрала роль Бабы-яги. Я часто снимаюсь в детских фильмах, но играю светлых персонажей, чаще всего мам. А Баба-яга все-таки одна из самых запоминающихся сказочных героинь. Она интересна мне своей двойственностью: в ней очень ярко видны как положительные, так и отрицательные черты. И мне было бы интересно сыграть злую колдунью, которая при желании может применять свою волшебную силу во благо.
Сериал «Реальные пацаны» принес вам большую популярность. Какие изменения в себе вы увидели после выхода проекта?
Это был первый проект, в котором я приняла участие в качестве актрисы. И, конечно, его успех сильно сказался на мне. Я начала неплохо зарабатывать, получать много комплиментов, внимания. От этого стала чувствовать себя увереннее, посмотрела на себя другими глазами: стала носить более женственную одежду, избавилась от многих комплексов. Что с материальной точки зрения, что с нематериальной, сериал дал мне очень многое.
Как вы относитесь к продолжениям съемок сериалов спустя много лет? Согласились бы вернуться в «Реальные пацаны»?
Мне было приятно вернуться к съемкам последнего сезона. И я, и мои коллеги, и зрители – все соскучились по этому сериалу. За 13 лет на нем успело вырасти целое поколение. Правда, на съемках новых «Реальных пацанов» я почувствовала, что наш проект подошел к своему логическому завершению. Поэтому на этой приятной ноте я бы поставила точку. Но, как водится, никогда не говори никогда.
Общаетесь ли вы с коллегами по сериалу?
Не скажу, что мы с ребятами все время на связи, но при встрече с удовольствием общаемся друг с другом. Разве что с Вовой Селивановым я вижусь чаще, чем с другими. Он близкий мне человек и крестный отец моей дочери Надежды, у нас с его семьей особенно теплые отношения.
Как относитесь к ремейкам легендарных советских фильмов, снялись бы в подобном проекте?
А почему бы и нет! Мне нравится все, что сделано талантливо и со вкусом. И если ремейк фильма позволяет по-новому взглянуть на его персонажей, на сюжетную линию, то этот проект имеет право на существование. К тому же, ремейки делают эти истории более понятными для молодых ребят, которые еще не так хорошо знакомы с советским кино. И, возможно, новое прочтение так заинтересует их, что они потянутся к советской классике.
Вы снимались в музыкальных клипах. Чем отличается работа в клипе от работы в кино?
Клипы, как известно, отличаются от кино своим хронометражем и продолжительностью съемок. Поэтому актеру выпадает задача за короткий период рассказать зрителю большую историю, показать объемный спектр эмоций. Тем интереснее эта работа: вместе с режиссером вы продумываете, как правильнее раскрыть персонажа, не упустив ничего значимого.
Актерская профессия связана с постоянной публичностью и критикой. Как вы научились справляться с негативными комментариями?
К конструктивной критике я отношусь спокойно. Порой она дает пищу для размышлений. Но я всегда фильтрую такие высказывания и держу в голове мысль о том, что это просто чье-то мнение. И оно не обязательно должно быть единственно верным. Особенно если негативный выпад ничем не обоснован и не подкреплен.
Что вам важно в мужчинах? Что самое запоминающееся делали для вас мужчины?
Я ценю в мужчинах ум, чувство юмора, готовность взять на себя ответственность. А самым запоминающимся для меня поступком стало участие Максима в совместных родах. В тот день я как никогда почувствовала силу и значимость крепкого мужского плеча.
Вы замужем за Максимом Белбородовым. Как творческий союз влияет на ваши отношения? Даете ли вы друг другу профессиональные советы или стараетесь разделять работу и личную жизнь?
Мы не так часто даем друг другу советы. Оба хорошо знаем свое дело и понимаем, куда и почему движемся. Намного интереснее бывает вместе смотреть на чужие работы, оценивать их со стороны. Можем обсудить, как мы сыграли бы ту или иную роль, что сделали бы по-своему.
Вы признались, что поженились «молниеносно». Как решились на такой быстрый брак? Чем вас покорил муж?
Когда Максим появился в моей жизни, в ней будто бы стали закрываться старые двери и открываться новые. Для того, что не приходило раньше, вдруг освободилось место. То, от чего давно хотелось отказаться, само ушло от меня. Мы поняли, что можем дать друг другу очень многое, и наши отношения не требуют испытаний временем. Оттого и не видели смысла затягивать с женитьбой, для нас все произошло своевременно.
Бывают ли у вас с мужем ссоры, и кто первый идет мириться?
Конечно, бывают. Все как у всех, мы живые люди. Главное в таких ситуациях – не искать виноватых, постараться услышать другого человека и как можно быстрее прийти к компромиссу. И здесь уже не важно, кто придет мириться первым. Пусть это будет взаимное движение навстречу друг другу.
Как вы относитесь к съемкам в постельных сценах? Ваш муж-актер спокойно воспринял бы это? А если ему предстоят постельные сцены, не ревнуете?
Здесь мы сходимся во мнениях. Постельные сцены должны иметь определенный смысл. Обнаженность, не играющая никакой роли в сюжете, того не стоит. Но если кто-то из нас будет сниматься в проекте, который действительно потребует такой степени откровенности со зрителем, мы отнесемся к этому с пониманием.
Как успеваете совмещать личную жизнь и работу? Берете детей на съемки? Может быть, у вас есть няни?
Здесь вспоминается мем: «– Как вы все успеваете? – Секрет прост, я ничего не успеваю». Конечно, мне хочется быть сверхчеловеком и совмещать тысячу дел одновременно. Но я трезво все оцениваю и понимаю, что некоторые задачи лучше делегировать другим людям. Помню, когда Надя была маленькой, я брала ее на съемки «Реальных пацанов», и это давалось очень непросто. Поэтому сейчас с детьми мне помогает няня. Не представляю, что бы я делала без ее поддержки. При этом я стараюсь проводить с детьми достаточное количество времени, и лечу со съемок домой, чтобы самой уложить их спать, прочитать сказку на ночь. Все-таки желание быть всемогущей супер-женщиной не отпускает.
Поддержите ли вы своих детей, если они захотят стать актерами, или будете отговаривать от этой профессии?
Я не считаю, что я в праве решать за детей их судьбу. Моя задача – мягко и плавно направлять их, дать возможность раскрыться их талантам и способностям. Да, в нашей профессии есть свои подводные камни, но при желании их можно найти везде. Поэтому для меня важно вырастить детей думающими людьми, которые с умом подойдут к выбору дела своей жизни. А будь это актерская карьера, или карьера юриста – решать им.
Общаетесь ли вы с бывшим мужем Александром, папой дочери Надежды?
Да, мы общаемся. У нас здоровые отношения родителей, любящих свою дочь. Можем спокойно поговорить о чем-то, посмеяться, отпраздновать вместе день рождения Надежды. В этом смысле мы абсолютно адекватные ребята.
Как состоялось первое знакомство вашей дочери с вашим нынешним мужем Максимом? Они сразу нашли общий язык?
У Нади с Максимом сложились прекрасные отношения. Я переживала перед их первой встречей, но они быстро поймали общую волну. Сейчас они любят гулять вместе, кататься на роликах и скейтборде, играть с младшеньким. Надя нежно называет Максима отчимом, и нам это даже нравится.
Вы рассказывали, что дочь ухаживала за вами во время беременности. А как сейчас она относится к братику? Не ревнует вас к нему?
Надя – очень светлый ребенок. И даже если у нас возникают какие-то разногласия на фоне ее переходного возраста, это никоим образом не сказывается на малыше. Она все время обнимает Максика, что-то ему напевает, нянчит его. В этом смысле я рада, что у них такая большая разница в возрасте. Надя относится к ребенку не как к конкуренту за родительское внимание, а как к маленькому родному человеку, которому это внимание хочется дать самой.
Недавно вы признались, что родители могут испытывать негативные чувства к ребенку. В каких ситуациях это возникает и что делать в таких случаях?
Я не демонизирую негативные эмоции. Да, они возникают. Да, даже по отношению к самым близким. Но это совершенно нормальная реакция на конфликты и недопонимания. Бывает же такое, что ребенок отказывается тебя слушать и слышать, стоит на своем и не понимает, что для него на самом деле благо в конкретной ситуации. Тут же возникает другой вопрос, как с этим справиться. Я думаю, что нужно обсудить проблему с ребенком на равных и честно объяснить свою позицию. И тогда есть шанс деликатно выйти из конфликта и не множить этот негатив.
После родов вы очень быстро пришли в форму. Как вам это удалось?
Я не фанатка изнурительных диет. Считаю, что работать над своим телом нужно мягко, но дисциплинированно. Для себя я выбрала интервальное голодание. 8 часов ешь все, что хочешь, а 16 часов не ешь совсем. Подключаю к такому питанию тренировки, дыхательные практики и постепенно прихожу к желанной форме.
Вас считают одной из самых красивых актрис. Были ли у вас когда-нибудь комплексы?
Спасибо, это приятно слышать. Раньше у меня было много комплексов, особенно в юности. Но со временем вместо недостатков я научилась видеть в себе черты, которые только подчеркивают мою индивидуальность. Это очень классное осознание. То, что на первый взгляд может показаться изъяном, на самом деле окажется вашей изюминкой.
Тема пластических операций в вашей профессии часто обсуждается. Вы когда-нибудь задумывались о пластике? Как вы для себя определяете грань между естественным старением и возможным вмешательством?
Я поддерживаю любые адекватные манипуляции, которые помогают человеку почувствовать себя красивым, расправить плечи. Если этого можно добиться без косметологии и пластики – здорово. Если нет –тоже хорошо, благо есть много возможностей изменить себя в лучшую сторону. Я от таких вмешательств не отрекаюсь. Как и в любом другом деле, главное, знать меру.
Вы сталкивались с навязчивыми поклонниками?
Были разные ситуации, но, к счастью, все заканчивалось хорошо. Одни поклонники могли встретить меня где-то на улице и идти за мной до дома, чтобы узнать мой адрес. Другие атаковали мои социальные сети и, не получив должного внимания, уходили в агрессию. Но я всегда понимала особенности своей профессии и вытекающей из нее медийности. Поэтому спокойно ограждаюсь от этого негатива и не принимаю его близко к сердцу.
Есть такое высказывание «Женщина-актриса — чуть больше, чем женщина, а мужчина-актер — чуть меньше, чем мужчина», согласны с ним?
Это очень категоричное мнение. Все индивидуально. И те качества, которые могут делать мужчину-актера «меньше», точно так же встречаются у женщин-актрис. И наоборот. Актер вполне может быть наделен теми же чертами, которые делают актрису объемнее, масштабнее, как личность.
Наш сайт называется «Страсти», а что для вас является страстью?
Я очень увлекающаяся натура. Поэтому все, к чему я прикасаюсь осознанно и с интересом, становится моей страстью. Танцы, музыка, рисование, спорт – этот список можно продолжать бесконечно.