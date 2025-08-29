Главное не ошибиться при выборе коридора: как привезти подарок из-за границы и не нарваться на уголовное дело
Возвращение из-за рубежа может закончиться уголовным делом, как для россиянина, который привез в подарок для возлюбленной дорогостоящее украшение. Мужчина не задекламировал ювелирное изделие стоимостью 1,4 млн рублей, в результате чего оказался под следствием, передает Telegram-канал ФТС России | ProТаможню. На что необходимо обращать внимание, чтобы не попасть в похожую ситуацию, сайту «Страсти» рассказал адвокат Юрий Левин.
По словам специалиста в области права, на таможне существуют зеленый и красный коридоры. Если вы ничего не вывозите либо не ввозите ценного и запрещенного к свободному вывозу, то вы пользуетесь зеленым коридором. В случае если при пересечении границы у вас на руках сумма, эквивалентная свыше 10 тысячам долларов, дорогостоящие ювелирные украшения, антиквариат и другие подлежащие обязательному декларированию товары, то необходимо пройти по красному коридору — заполнив таможенную декларацию.
Рекомендую каждому, кто собирается поехать в отпуск или пересечь границу с иной целью, предварительно ознакомиться со списком товаров и веществ, подлежащих обязательному декларированию, списком лимитов, а также запомнить единый лимит в 10 тысяч долларов в виде денег, украшений и иных товаров. Помимо этого, предлагаю проявить особую бдительность при перемещении через границу лекарственных препаратов, так как последнее время участились случаи задержания граждан, приобретавших за границей обезболивающие и иные медицинские препараты. Уточняйте их состав и сверяетесь со списком наркотических средств* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность), утверждениях постановлением Правительства РФ, который есть в свободном доступе в сети Интернет.
Юрий Левин
Адвокат Филиала 1-й Московской областной коллегии адвокатов (МОКА), член Совета молодых адвокатов Московской области (СМА МО)
Если вы собрались привезти в подарок для любимой женщины из-за границы колье стоимостью более 10 тысяч долларов, то помните, что необходимо по прилету заполнить декларацию и пройти по красному коридору, отметил адвокат. В случае отсутствия декларации и прохождении со столь дорогостоящим подарком по зеленому коридору, вы при выборочной проверке и обнаружения изделия рискуете лишиться товара и стать фигурантом уголовного дела по статье 226.1 УК РФ.
