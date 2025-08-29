Главное не ошибиться при выборе коридора: как привезти подарок из-за границы и не нарваться на уголовное дело

Возвращение из-за рубежа может закончиться уголовным делом, как для россиянина, который привез в подарок для возлюбленной дорогостоящее украшение. Мужчина не задекламировал ювелирное изделие стоимостью 1,4 млн рублей, в результате чего оказался под следствием, передает Telegram-канал ФТС России | ProТаможню. На что необходимо обращать внимание, чтобы не попасть в похожую ситуацию, сайту «Страсти» рассказал адвокат Юрий Левин.

По словам специалиста в области права, на таможне существуют зеленый и красный коридоры. Если вы ничего не вывозите либо не ввозите ценного и запрещенного к свободному вывозу, то вы пользуетесь зеленым коридором. В случае если при пересечении границы у вас на руках сумма, эквивалентная свыше 10 тысячам долларов, дорогостоящие ювелирные украшения, антиквариат и другие подлежащие обязательному декларированию товары, то необходимо пройти по красному коридору — заполнив таможенную декларацию.