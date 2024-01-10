«Главное – найти свой стиль»: шеф-повар рассказал о конкуренции среди поваров

Шеф-повар ресторана Л.Е.С. Валерий Чигарнов в интервью изданию «Страсти» рассказал о конкуренции в профессии. По словам кулинара, в последние годы количество достойных специалистов в его сфере стремительно растет, вследствие чего появляется и соперничество между мастерами.

Как считает Валерий, самым важным для начинающих поваров является приобретение собственного уникального стиля, который спустя время станет визитной карточкой.

«Когда ты молодой, ты еще где-то плаваешь, называется floating по-английски, когда еще не знаешь свое направление. Это тяжело на самом деле. Мне как-то Глен Балисс сказал: „Ты шеф, хороший парень, вроде ничего. Я вижу, как ты плаваешь, и тебе нужно просто вектор свой выстроить.“. Так с ним и не получилось поработать, но я запомнил его слова, начал искать свой стиль. Очень важно иметь базу, от которой можно будет отталкиваться, и должен быть опыт, на основании которого начинаешь пробовать искать себя», — заявил Чигарнов.

Помимо этого, кулинар посоветовал начинающим поварам не торопиться становиться шефами. Валерий подчеркнул, что на старте карьеры молодым людям следует посетить как можно больше стран, чтобы детальнее познакомиться с разнообразием заведений и кухонь. Неопытным поварам необходимо прокачивать свою насмотренность, добавил он.

Полное интервью Валерия Чигарнова о сложностях профессии, заработке и любимых блюдах читайте на сайте «Страсти».