«Работа на кухне — это стиль жизни»: шеф-повар о сложностях профессии и доходе

Разглядывая меню в ресторане, мы редко задумываемся о том, какой процесс стоит за приготовлением блюд. Происходящее на кухне заведения, как правило, скрыто от посторонних глаз, поэтому полностью проследить за деятельностью творцов кулинарии обычному человеку вряд ли удастся. А ведь это большая работа: создание меню, подбор ингредиентов, руководство командой и постоянное совершенствование своих профессиональных навыков. И все задачи ложатся на плечи шеф-повара.

Но какие секреты хранит эта профессия?

Сайт «Страсти» поговорил с Валерием Чигарновым - шеф-поваром, имеющим за своей спиной многолетний опыт работы в лучших заведениях как в России, так и за ее пределами. В рамках беседы с Валерием мы затронули «подводные камни» профессии, узнали его источники вдохновения, а также обсудили конкуренцию среди поваров и любимые блюда.

— Почему ты захотел стать шеф-поваром? И в чем ты видишь главную миссию своей профессии, своего выбора?

— Я с детства любил готовить, и это увлечение всегда было частью моей жизни. Мои родители — учителя, а сам я был с пяти лет в спорте, имею спортивные разряды и, как следствие, закончил государственный университет, факультет физической культуры и какое-то время даже преподавал. Из-за спортивных травм, не думаю, что меня ждало большое будущее в этом направлении. В итоге в один прекрасный день решил, что хочу поменять свою жизнь и заниматься тем, что действительно люблю — готовить. Мой выбор был обусловлен тем, что я хочу видеть положительные эмоции людей от вкуса моих блюд.

— Сколько тебе было лет на момент выбора профессии шефа?

— На самом деле я достаточно поздно пришел к этому, мне было 24 года. Ребята начинают с 15 лет работать на кухне, и я понимал, что мне придется наверстать упущенное в очень короткие сроки. При этом я не боялся этих вещей, потому что уже тогда были какие-то навыки и понимание, чего я действительно хочу. В итоге рискнул: поехал, закончил кулинарную академию Swissam, которая находится в Санкт-Петербурге — это филиал ACF. Потом поехал быстро в Америку на стажировку. Я понимал, что мне нужно ускориться, времени у меня не так много. Первым местом стажировки стал ресторан Betony (Нью-Йорк, Нью-Йорк), обладатель одной звезды Michelin 2015 и трех звезд The New York Times. Стажировка у шеф-повара ресторана Брайса Шумана продлилась полгода. Затем, также на полгода, поехал в ресторан Manresa (Лос Гатос, Калифорния), который принадлежит Дэвиду Кинчу и относится к Relais & Chateaux. У ресторана известного американского шеф-повара три звезды Michelin.

В общем, сначала Америка, потом Азия и далее приехал сюда, в Москву.

— Каким образом получилось пройти стажировку в таких ресторанах — они тебя приглашали, либо ты писал им лично?

— Мне повезло, у меня международный диплом. Я отправлял его, в достаточное большое количество известных ресторанов, в которые хотел попасть на стажировку.

— В чем миссия твоего выбора?

— На самом деле, самая главная миссия для меня — это общение с людьми, как бы это странно ни звучало. Мне доставляет удовольствие, когда люди хвалят еду и то, что ты делаешь. Важно получать благодарность и признание за свое дело. По сути, это можно соизмерить с работой на сцене. Ты выходишь в зал, тебе нужно подарить положительные эмоции гостю. И, наверное, это самое главное, что я получаю от этой профессии. И, конечно же, особенно важны люди, с которыми ты работаешь. Что бы ни происходило, а происходит разное, но все-таки это семья, а в семье все может быть: и горе, и счастье, и разочарование. Тем не менее, все равно я команду люблю, это мои бандиты.

— В разное время на тебя оказывали влияние каталонская, французская и азиатская кухни, а какая кухня, на твой взгляд, наиболее сложная? А какая больше нравится и почему?

— Я считаю, что современный ресторан, неважно, русский ли он, французский, японский или азиатской кухни, не может существовать без альтернативной другой кухни и ее элементов. Потому что сейчас настолько все перемешалось, и это только в плюс тому веянию, на которое ты опираешься. Но что я люблю? Я люблю классику Франции, современность и вкусовую палитру Японии, и люблю техники приготовления из Каталонии.

— В настоящий момент ты являешься частью команды московского ресторана Л.Е.С, транслирующего философию экологичности и сближения с природой. Четкая концепция и структура в заведениях облегчает работу шефа или сковывает рамками? И расскажи для читателей подробнее — что значит экологическая философия и что подразумевается под «сближением с природой»?

— На самом деле концепцию каждый трактует по-своему, поэтому сказать, что это как-то может сковывать… думаю, что нет. В нашем ресторане вы можете забыть о том, что находитесь в центре столицы. Благодаря оформлению сухоцветами и живым грядкам, которые растут на ваших глазах, есть ощущение, что вы где-то за городом, где нет шума мегаполиса и машин. Ощущение, что вы наедине с природой и можно на время забыть о суете и делах.

— Как ты выбираешь ингредиенты для создания меню и какие критерии используешь при этом?

— У меня принцип такой: нравится, не нравится. Есть продукты, которые меня очень вдохновляют. Есть продукты, которые хорошо продаются — это можно легко отследить. Поэтому критерия два: есть ориентированность на вкусы гостей и есть история, которая нравится лично мне. Я стараюсь хотя бы 80% на 20% это совмещать. 80, конечно, в сторону гостей, 20 — то, что мне нравится. Потому что все, что нравится лично мне или другому шефу, не всегда заходит большинству людей — слишком у нас большая насмотренность в этом направлении. Пусть громко будет сказано, но это правда.

— Какое блюдо вашего ресторана считаешь своим шедевром и почему?

— У нас ТОПовых позиций несколько, но я бы выделил осьминога со жженым картофелем — стопроцентная продаваемость. Что мне лично нравится — это картофель темпура с икрой. Это авторское блюдо от меня. Я считаю, оно во всех смыслах слова — и в концептуальном, и вкусовом — очень хорошо получилось. Очень люблю дорадо — это моя любимая история, я готов есть ее каждый день. Но в целом все позиции в меню интересны по вкусу и сочетанию продуктов.

— С какими сложностями чаще всего приходится сталкиваться при создании именно новых блюд?

— Сложности заключаются в сезонности. Там, где я работал в США, в этом смысле было проще. Во-первых, это была Калифорния. Во-вторых, доступность продуктов настолько разнообразная, что придумывать новое можно было хоть каждый день. Сейчас основная сложность в логистике. Тем не менее, русский шеф отличается от всех тем, что он может из того, что доступно, сделать уникальное блюдо, это правда. Об этом как-то сказал Борис Зарьков, и я с ним согласен. И, конечно, не забываем про ценообразование, потому что оно всегда непостоянное, колеблется между собой, и это влияет на итоговую цену в меню.