«Главная причина — это не сами конфликты»: психолог Марк Бартон раскрыл, из-за чего чаще всего распадаются пары

Пары могут распадаться по многим причинам, но при этом всегда нужно смотреть глубже, так как ответ кроется на на самой поверхности. Об этом сайту «Страсти» рассказал психолог с многомиллионной аудиторией Марк Бартон.

По словам специалиста, при разрыве отношений стоит обратить внимание не на сам конфликт, а на отношение к нему каждой из сторон. В начал союз мужчины и женщины держится на любви, однако потом, когда чувства уже не производят такой фурор, в дело вступают навыки. Поэтому, как считает Марк, важно учить людей не только ездить на автомобилях, но и строить крепкие союзы.

«Пары распадаются по множеству причин: от измен и предательств до невозможности договориться друг с другом. Но если смотреть глубже, главная причина — это не сами конфликты, а то, как пара с ними обходится...Мы учим людей управлять машинами, инвестировать, изучать языки — но не учим, как говорить с любимым, как выходить из конфликтов, как проходить кризисы. Отношения — это навык. И если им не обладать — даже большая любовь может не выдержать. Поэтому пары распадаются не потому, что не сошлись характерами», — заявил Бартон.

Ранее психолог выказался о коучинге. Как духовный наставник Марк не считает, что блогеры Елена Блиновская и Лерчек дискредитировали это явление своими историями.