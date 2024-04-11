Глава рекламного агентства Варлахов сообщил, как санкции повлияли на его бизнес

Директор рекламного агентства VI-media Илья Варлахов рассказал сайту «Страсти» об изменениях в работе с введением санкций. По словам предпринимателя, стал сложнее процесс оплаты.

«Изменилось взаимодействие в форме оплаты в обе стороны. Этот процесс стал времязатратнее после введения санкций против нашей страны. Мы работаем с теми банками, которые могут провести транзакции с Россией. Заранее узнаем, с какими банками работает контрагент, есть ли в России банки, с которыми мы можем провести транзакцию в банк контрагента, и могут ли они оплатить нам на российский банк», - сообщил он.

Варлахов отметил, что из России ушло много брендов, их место заняли другие. По этой причине сменились некоторые клиенты его рекламного агентства. Руководитель признался: такие ситуации только закаляют команду.

Также Варлахов рассказал, в чем разница между требованиями клиентов в России и за границей.

«Требования клиентов из стран СНГ похожи на наши: четкие рамки в исполнении рекламы, конкретный заказ. С другой стороны, например, когда мы работали со Швейцарией, США, Италией, Индией, там блогеру дают много времени и простора для творчества. Перед тем, как приступать к исполнению, нужно учитывать ментальность страны, в которой делается реклама, откуда заказчик или исполнитель, и, отталкиваясь от этого, вести коммуникацию», - поделился он.

Предприниматель сообщил, что законы о рекламе в разных странах похожи. Кроме того, в штате его компании есть юрист, который отвечает за легальное размещение в мировых локациях.

Подробнее о его пути в рекламном бизнесе и работе с блогерами читайте в нашем материале.