«Если вы не купите заход у блогера, это сделает другой»: глава рекламного агентства Варлахов о рекламе у звезд

Рекламу сегодня можно увидеть повсюду: когда мы едем в транспорте, смотрим телевизор или залезаем в соцсети, чтобы узнать последние новости из жизни звезд. У блогеров она тоже есть: другая, нередко скрытая, но обычно эффектная и не такая навязчивая. И чтобы она не вызывала у людей отторжение, работает команда специалистов.

Сайт «Страсти» поговорил с руководителем рекламного агентства VI-media Ильей Варлаховым, который знает более полутора тысяч блогеров. Он раскрыл, как покупаются заходы у блогеров, какие товары у них можно рекламировать и с какими запросами в его компанию обращаются сами селебрити.

Илья, вы родом из поселка городского типа, в списке ваших контактов более 1500 блогеров и селебрити, а среди клиентов очень крупные компании. Чем вы занимаетесь? Кем работали до этого, расскажите свой путь?

Я родился в поселке Водный. Он входит в состав городского округа Ухта Республики Коми. Работал с 14 лет. Помогал маме. Сначала дворником, в старших классах грузчиком, промоутером. Когда был студентом, заработал на первую иномарку, подрабатывал таксистом. Подрос, открывал бизнесы и по разным причинам закрывал. Без работы никогда не сидел. Я однажды подсчитал, что сменил около 50 мест работы и видов деятельности, прежде чем остановиться на продвижении брендов и компаний. Я вел блог. В какой-то момент ко мне на рекламные интеграции начали приходить серьезные бренды. Потом я организовывал рекламную деятельность не у себя, а у других блогеров на разных площадках. За 5 лет мое агентство обросло контактами и скиллами в качественной рекламе.

Какой доход приносит ваша деятельность?

Не хотел бы это обсуждать. Я веду бизнес полностью в белую, и кому интересно, мои доходы можно прикинуть на основе данных с деклараций. Скажу, что торговый оборот за 2023 год вырос в 5 раз.

Вы занялись закупкой рекламы после того, как самостоятельно сделали рекламную кампанию себя как инструктора по сноубордингу. Поделитесь, как это было и почему именно это повлияло на решение уйти в данный бизнес?

Между этими событиями прошло порядка двух лет. Но да, та история оказала влияние на мою текущую деятельность. Папа поставил меня на лыжи в 5 лет. Я помню, что всю ту зиму отказывался выходить на улицу без деревянных детских лыж. В юности серьезно задумывался, чтобы уйти в профессиональный лыжный спорт. Выступал на соревнованиях от региона. Сноубординг мне тоже «зашел». К тому времени у меня был опыт открытия в крупной компании с нуля отдела промоутеров, и я умел продвигать услуги в соцсетях. Создал УТП, разослал рекламу по всем местным группам во «ВКонтакте», сделал наружную рекламу, то есть самые обычные распечатанные объявления, прибил их гвоздями на деревья в местах, где были потенциальные клиенты. Был большой поток желающих. Ставил на доску и взрослых, и маленьких. В это время я работал менеджером по продажам аксессуаров к мобильным телефонам для того, чтобы набраться опыта и открыть подобный бизнес. Потом пришлось его закрыть из-за нерентабельности. Переехал в Москву. Работал специалистом по краудфандингу. Увлекся спецификой работы в Instagram* (соцсесть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Брал заказы на продвижение в соцсетях, делал таргетированную рекламу, запускал курс по продвижению (тогда их не было так много). Обучил некоторых ребят. Ко мне за услугами начали обращаться рекламодатели. Сначала я привлекал друзей, которые тоже были блогерами, потом незнакомых людей. Так открыл агентство. Кстати, назвал VI-media по аналогии со своим именем — Варлахов Илья.

Вы работаете в том числе с заказчиками из других стран. В чем разница между рекламой, которую хотят за границей, и в России? Насколько отличаются требования клиентов?

Мы в первую очередь работаем с российскими блогерами. Требования клиентов из стран СНГ похожи на наши: четкие рамки в исполнении рекламы, конкретный заказ. То есть рекламораспространители, рекламная кампания и площадки для размещения обсуждается заранее. С другой стороны, например, когда мы работали со Швейцарией, США, Италией, Индией, там блогеру дают много времени и простора для творчества. Перед тем, как приступать к исполнению, нужно учитывать ментальность страны, в которой делается реклама, откуда заказчик или исполнитель, и, отталкиваясь от этого, вести коммуникацию. Законы по рекламе и форма договоров в странах, как правило, похожи. К тому же у нас есть юрист в штате, который отвечает за легальное размещение в мировых локациях.