Глава рекламного агентства Варлахов рассказал о клиентах-блогерах и их запросах

Директор рекламного и PR-агентства VI-media Илья Варлахов рассказал, что блогеры-миллионники обращаются к нему в случае запуска нового продукта. Они, как правило, просят о рекламе у незнакомых блогеров. Подробностями бизнесмен поделился с сайтом «Страсти».

«Если блогер запускает какой-то продукт, он может продвигать его сам и посредством своих знакомых блогеров. Однако блогер с миллионной аудиторией или селебрити не может быть знаком со всеми блогерами в России и мире. Для выхода на новую аудиторию ему нужна реклама у незнакомых ему блогеров. Вместо того, чтобы выстраивать рекламный отдел, он может обратиться в агентство за выполнением всех процессов», - сообщил Варлахов.

Он рассказал, что в случае запуска бренда одежды блогеры иногда хотят организовать рекламную коллаборацию со знаменитостью.

«Мы связываемся с селебрити, проводим переговоры сначала отдельно, потом совместно о том, как будет использоваться имя и бренд знаменитости, какие ресурсы нужны для вывода продукта в массы. Заключаем договор и курируем процесс», - поделился предприниматель.

На вопрос о том, кто из блогеров ему симпатичен, Варлахов говорит, что каждый обладает качествами, которые ему нравятся.

«Я люблю проактивных, творческих, но режимных людей. Чтобы стать блогером и привлечь к себе сотни, тысячи, миллионы аудиторий, нужно обладать крутыми компетенциями и сильным характером. Однако понятно, что блогер может себя повести не тем образом, который мы от него ждем при сотрудничестве. И чтобы не допустить нарушения договоренности, мы прописываем сроки, рамки в договоре», - заключил Варлахов.

Подробнее о его пути в рекламном бизнесе и работе с блогерами читайте в нашем материале.