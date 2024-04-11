Глава PR-агентства Варлахов раскрыл, как выбирают блогера для размещения рекламы

Для размещения рекламы у блогера требуется главным образом проанализировать его целевую аудиторию. Об этом сайту «Страсти» рассказал директор рекламного и PR-агентства VI-media Илья Варлахов.

«В первую очередь нужно оценивать целевую аудиторию блогера: лояльность, активность, отсутствие накрутки подписчиков. Например, возьмем кейс с гелями для душа. Была куплена реклама у блогера, и клиент получил 2 млн рублей оборота. Однако если рекламу геля для душа размещать у блогера, который специализируется в сфере инвестиций в криптовалюту, маловероятно, что она выстрелит», - поделился эксперт и добавил, что у блогера с неподходящей целевой аудиторией реклама вызовет у подписчиков противоречивые чувства.

Варлахов отметил, что если у блогера был опыт продаж 3000 единиц товара стоимостью 2 тыс. рублей каждый, то это не означает, что у него можно рекламировать товары исключительно данной ценовой категории.

«Такой блогер может удачно прорекламировать ЖК с квартирами по несколько десятков миллионов рублей. Когда рекламируются продукты с большим чеком, ориентиры не на тысячи продаж, а значительно меньше. Если с рекламы придут 1-2 человека, она окупается», - отметил специалист.

При этом он напомнил, что вложения в рекламу должны не только окупаться, но и соответствовать планируемой прибыли.

Подробнее о пути Ильи Варлахова в рекламном бизнесе и работе с блогерами читайте в нашем материале.