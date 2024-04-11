Глава PR-агентства Варлахов объяснил негативную реакцию людей на рекламу у звезд

Директор рекламного и PR-агентства VI-media Илья Варлахов заявил, что аудитория блогеров и звезд часто испытывает раздражение при виде рекламы на их страницах в соцсетях. Это связано с тем, что одни хотели бы купить рекламируемый продукт, но не могут, а другие собирались посмотреть новости, но получили информацию о каком-либо товаре. Подробностями Варлахов поделился с сайтом «Страсти».

«Да, безусловно, реклама есть. У блогеров, у селебрити. И это нормально. Есть аудитория, которая хотела бы купить рекламируемый продукт, но бюджет расписан на другое. Защитная реакция в этом случае может быть в виде раздражения. С другой стороны, тоже понятно, что подписчики заходят на аккаунт к блогеру посмотреть какие-то новости о нем. А вместо этого аудитория получает рекламу, то есть не то, что ожидала. Когда ожидания не совпадают с реальностью, первая реакция у человека может быть негативной», - поделился Варлахов.

Он призвал начинающих блогеров не опускать руки в случае хейта на размещение рекламы.

«Если на рекламу, которую предприниматель закупил у блогеров, аудитория негативно среагировала, нужно проанализировать отзывы на конкретный продукт. Если есть подтверждение от множества довольных клиентов, то следует точнее определить свою целевую аудиторию и подобрать другого блогера или другой заход», - дал совет Варлахов и добавил, что «людей может раздражать все, что угодно» и «каждому не угодишь».

В целом, говорит специалист, все выбирают то, что нужно или хочется. Реклама в данном случае только помогает с выбором подходящего продукта.

Варлахов добавил, что рекламой нельзя надоесть: если предприниматель ну купит место на билборде или заход у блогера, это сделает кто-то другой.

«Я считаю, что если компания хочет развиваться максимально, то и рекламу ей нужно размещать на всех возможных площадках. Реклама — двигатель бизнеса: чем больше вашу компанию узнают, тем выше шансы, что она будет расти. Для того, чтобы рекламная кампания не вызывала у аудитории отторжение, излишнее раздражение, стоит создать внутри организации отдел или нанять на аутсорс людей, которые занимаются пиаром, таргетом, смм, рекламой и могут заранее отработать возражения, продумать площадки размещения и структуру рекламных заходов», - рекомендовал Варлахов.

Подробнее о его пути в рекламном бизнесе и работе с блогерами читайте в нашем материале.