Глава ФПБК Бородин заявил, что Кристина Орбакайте не платит налоги в РФ и США

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин высказался о певице Кристине Орбакайте. Он считает, что для артистки Россия – только источник заработка. При этом налоги Орбакайте не платит ни здесь, ни за границей. Об этом глава ФПБК рассказал в беседе с порталом «Страсти».

Дочь Аллы Пугачевой уже много лет живет на две страны. В основном она находится в Америке вместе с семьей, иногда прилетая в Россию, чтобы давать концерты. Но в последние два года с этим возникают трудности, так как ее выступления отменяют.

По мнению Виталия Бородина, Орбакайте нужны возвращения в Россию только ради гонораров. Он отметил, что певица получает деньги здесь, а тратит уже в США.

«Она в Америке, дети ее там же. Но сюда, в Россию, приезжает зарабатывать деньги и забирает их с собой, тратит их за границей. Она не платит налоги ни здесь, ни там. Ее Россия сделала узнаваемой артисткой. В Европе наши певцы никому не нужны. Половина поет под фонограмму, непонятно вообще как», - заявил глава ФПБК.

На данный момент неизвестно, когда Кристина Орбакайте вновь прилетит в Россию. В ближайшее время у нее запланированы концерты только за границей. Певица выступит на нескольких площадках в Израиле. Минимальная цена билета – 5 000 рублей, а максимальная — чуть более 10 000.

Ранее Кристину Орбакайте заметили вместе с дочерью на мюзикле Анджелины Джоли в США.