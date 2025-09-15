Глава ФПБК Бородин рассказал о связи братьев Валерия и Константина Меладзе с ОПГ

Глава ФПБК Виталий Бородин рассказал, что певца Валерия Меладзе и его брата Константина Меладзе покрывают члены ОПГ. Он отметил, что это неудивительно, ведь исполнитель хита «Иностранец» нередко выступал перед криминальными авторитетами. Об этом он сообщил в беседе с сайтом «Страсти».

Бородин поделился, что с ним связались из окружения преступника, который сейчас находится не на свободе, и пригрозили. По его словам, ему сказали не трогать Валерия Меладзе.

«Мне звонили из окружения одного вора в законе, который сейчас сидит, и сказали: „Слушай, ты там аккуратнее, потому что Валера наш, свойский“. Я посмеялся над ним. Я всю жизнь проработал в спецслужбах, курировал вопросы организованной преступности. На меня такие приветы никак не влияют», — заявил Виталий Бородин.

Глава ФПБК подчеркнул, что подобное с ним произошло впервые. Еще ни разу с ним не связывались члены ОПГ, чтобы прикрыть какого-либо артиста. Однако Бородин не удивился тому, что именно за Меладзе просил представитель криминальной группировки. Более того, он уверен, что и за братом Валерия стоят такие же люди.

«Я не удивляюсь, что у них связи с криминальными группировками. Артисты всегда выступали на корпоративах представителей различных ОПГ. Всегда так было. Поэтому неудивительно, если и у брата Константина есть такие „друзья“, назовем их так», — поделился Бородин.

По словам Виталия Николаевича, связаться с ним решили, вероятно, из-за желания проверить деятельность Меладзе и привлечь его к ответственности.

«Меладзе должны были попасть в стоп-лист. Они не должны были в России больше выступать, зарабатывать. Но, к сожалению, мы видим совсем другую картину», — рассказал Бородин.

