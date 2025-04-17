«Гламурный мальчик»: продюсер рассказал о репутации Егора Крида на эстраде после скандала на концерте в Астрахани

Рэпер Егор Крид угодил в скандал после концерта в Астрахани. 30-летний артист заставил поклонников извиняться перед ним, после чего в Сети начали его критиковать. Продюсер Павел Рудченко отметил, что подобное на выступлениях Егора не редкость, ведь он часто показывает себя с непрофессиональной стороны. Об этом он рассказал порталу «Страсти».

По словам продюсера, в шоу-бизнесе Егор не прослыл скандалистом, но репутация его все же не белоснежная. Дело в том, что рэпер позволяет себе различные вольности, которые недопустимы для звезды его масштаба.

«Называть Егора Крида прям скандальным персонажем я бы не стал. Но, скажем так, шлейф такой за ним тянется. Он может определенные вольности себе позволить на мероприятиях. Была такая история, что в Дагестан его категорически не хотели пускать. А если бы он туда приехал, то с ним разобрались бы», - рассказал Рудченко.

Продюсер, как и многие пользователи Сети, осудил Крида за его поведение на концерте. Он отметил, что настоящий артист должен продолжать выступление, несмотря ни на что, и не обращать внимание на проблемы. Если возникают какие-то непредвиденные обстоятельства, всегда есть люди, которые отвечают за то, чтобы с ними разбираться.

«Он такой гламурный мальчик, который позволяет себе вести себя немного непрофессионально по отношению к зрителю. Артист должен выходить к публике, несмотря ни на что — не имеют значения его личные какие-то там проблемы в семье, если кто-то умер. Артист, настоящий артист, все равно должен выйти и отработать. Это критерии, которые устоялись еще со времен советской эстрады. Со всякими проблемами во время мероприятия должны разбираться служба безопасности, организаторы. А Егор тот артист, который позволяет себе такое немного развязное поведение», - заявил Павел Рудченко.

Ранее стало известно о конфликтах Егора Крида на шоу «Голос».