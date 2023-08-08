«Гламурный кемпинг»: топ-5 мест в России для отдыха на природе с комфортом
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Слово «глэмпинг» расшифровывается как «гламурный кемпинг», проще говоря — вариант для тех, кто хочет пожить на природе в палатке, посидеть вечером у костра и заснуть под шум деревьев, но при этом не готов отказываться от городского комфорта. Современные и уютные глэмпинги предлагают как раз такой отдых: вы можете остановиться на пару ночей (а то и на недельку) в шатре или стеклянной полусфере, где есть ванная комната, отопление и электричество, но при этом нет суеты больших загородных отелей. Вместе с сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip выбрали пять классных вариантов по всей России.
«Зелёная тропа», Тульская область
Тихое уединённое место недалеко от Оки и всего в часе езды от МКАД. Здесь большой выбор вариантов размещения, от традиционных шатров до мини-домов, футуристически выглядящих модулей и даже домика на дереве. Гости могут наслаждаться отдыхом на природе, ходить в русскую баню и ужинать в классном ресторане, где готовят из локальных продуктов. А ещё тут регулярно проводят интересные мастер-классы и пикники. А по выходным — тусовки у костра с кино и крафтовым сидром.
«Северный Крым», Ленинградская область
Этот комфортабельный глэмпинг расположился в Лужском районе Ленинградской области. Путь от Северной столицы на машине займёт всего пару часов — и вот вы уже в настоящем сосновом лесу на берегу прекрасного озера. Остановиться можно в одном из 13 шатров со всеми удобствами или сфере с панорамными окнами (любоваться природой и звёздами, лёжа в постели). А если хочется всё-таки более привычного размещения, тут есть мини-домики и несколько отдельных домов на большие компании. На территории также находятся банный комплекс, детская площадка и ферма, где можно погладить коров и кроликов.
Lago Ladoga, Карелия
Тут вас ждёт классный компромисс между отдыхом в палатке и комфортом отеля: номера расположены в стеклянных геокуполах. Внутри есть всё необходимое: душ, туалет и даже камин. Бонусом идёт вид на озеро и сосновый лес и ресторан в общем люкс-шатре. А ещё настоящее приключение: глэмпинг находится на отдельном маленьком острове, и вас сюда доставят на лодке (плыть придётся около 20 минут).
«Долина мечтателей», Байкал
Отличное место для тех, кто хочет пожить на природе в окрестностях знаменитого озера. В долине всего 15 номеров: можно выбрать как комфортабельную палатку или купольный домик (конечно, со всеми удобствами), так и более комфортабельное шале. В стоимость проживания включены завтраки, которые подают в общем большом шатре. Для детей на территории есть игровая площадка, для взрослых — прокат велосипедов.
Kamrelax, Камчатка
Путешествие на Камчатку — уже само по себе приключение, но его можно сделать ещё более незабываемым, если остановиться на пару дней в этом глэмпинге на Халактырском пляже, прямо на берегу Тихого океана. Будете засыпать, слушая шум волн, гулять по чёрному лавовому песку и нежиться в кедровой бочке, провожая солнце за горизонт. Идеально!
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