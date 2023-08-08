«Гламурный кемпинг»: топ-5 мест в России для отдыха на природе с комфортом

Путешествие на Камчатку — уже само по себе приключение, но его можно сделать ещё более незабываемым, если остановиться на пару дней в этом глэмпинге на Халактырском пляже, прямо на берегу Тихого океана. Будете засыпать, слушая шум волн, гулять по чёрному лавовому песку и нежиться в кедровой бочке, провожая солнце за горизонт. Идеально!

Ранее мы рассказывали о том, куда россияне могут отправиться за лучшим пляжным отдыхом.