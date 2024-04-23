Гингивиты, пародонтиты и другие заболевания: к каким проблемам с зубами приводит дыхание через рот
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С детства мы слышим, что вдох нужно делать через нос, но редко задумываемся о том, почему это так важно. Оказывается, «ротовое» дыхание способно повлечь за собой массу негативных последствий для организма. И речь идет не только про попадание внутрь инфекций и вирусов. По каким причинам нельзя оставлять без внимания проблему и как начать дышать правильно, сайту «Страсти» рассказал стоматолог-терапевт, ортопед и хирург Артур Тумашевич.
Опасные последствия «ротового» дыхания
Для нашего организма более физиологичен вдох через нос. Он осуществляется обычно на рефлекторном уровне, мы даже не заостряем внимание на процессе. Но если есть определенные нарушения, то у человека может сформироваться дыхание через рот. И это приводит к негативным последствиям для здоровья.
Отсутствие фильтрации
С учетом современной жизни наиболее безопасно дышать носом, поскольку так воздух качественно очищается, и ничего лишнего не попадает в легкие. Если дышать ртом, этот процесс нарушается, и вирусы спокойно попадают внутрь в любом количестве. Никакая маска не защитит наш организм настолько хорошо, как он сам, естественным образом.
Пересыхание полости рта
Из-за неправильного дыхания формируется локальная ксеростомия. Это негативно сказывается на здоровье ротовой полости в целом. В частности, слизистая хуже смачивается слюной, всасывает полезные вещества, формирует пищевой комок. Многие думают, что последний создается в желудке, однако его образование начинается именно во рту, а затем уже дальше в ЖКТ.
Стоматологические проблемы
Вместе с пересыханием слизистой, то же самое происходит и с зубами. Все это приводит к появлению и развитию кариеса на любой зоне зубы, формированию дополнительных инфильтраций, воспалительных процессов. Организовываются гингивиты, пародонтиты и другие заболевания ротовой полости.
Артур Тумашевич
Стоматолог-терапевт, ортопед и хирург
Выраженный зубной налет
Поскольку зубы постоянно находятся под воздействием воздуха из-за дыхания ртом, то зубной налет подсыхает, отвердевает – в результате чего формируется зубной камень, который способен принести вред эмали. Все перечисленные проблемы в комплексе создают большие проблемы для организма.
Все взаимосвязано
Проблема «ротового» дыхания комплексная, способная спровоцировать целый каскад заболеваний, следующих друг за другом. Процесс может выглядеть вот так:
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Носовое дыхание нарушается какими-то мелкими процессами, мы не обращаем на это внимания.
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Начинает развиваться кариес, что может привести к потере зубов или их качества.
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Вместе с этим происходит перемещение челюстей, оно становится более вынужденным, вместе с этим формируются ортодонтические проблемы, функциональные нарушения в зубочелюстной системе.
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Нижняя челюсть, находясь в вынужденном неправильном положении, еще хуже участвует в акте формирования осанки.
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А приоткрытый рот не придает дополнительной эстетики внешнему виду и формирует дополнительно у некоторых людей ощущение, что у нас не все хорошо с интеллектом или неврологией. Это дополнительный удар по имиджу, помимо проблем со здоровьем.
Таким образом, мелочь, которая в самом начале показалась незначительной, вызывает целый комплекс проблем.
Что делать?
Если из-за дыхания ртом некоторые процессы уже сильно изменены и необходимо лечение, здесь поможет коррекция с применением остеопатии, мануальной терапии и ортодонтической и ортопедической стоматологии. В детском возрасте очень часто проблема нарушения носового дыхания решается обращением к лору. И последующий каскад поражений, может быть, никогда уже не встретится у пациента.
Артур Тумашевич
Стоматолог-терапевт, ортопед и хирург
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