Гингивиты, пародонтиты и другие заболевания: к каким проблемам с зубами приводит дыхание через рот

С детства мы слышим, что вдох нужно делать через нос, но редко задумываемся о том, почему это так важно. Оказывается, «ротовое» дыхание способно повлечь за собой массу негативных последствий для организма. И речь идет не только про попадание внутрь инфекций и вирусов. По каким причинам нельзя оставлять без внимания проблему и как начать дышать правильно, сайту «Страсти» рассказал стоматолог-терапевт, ортопед и хирург Артур Тумашевич.

Опасные последствия «ротового» дыхания

Для нашего организма более физиологичен вдох через нос. Он осуществляется обычно на рефлекторном уровне, мы даже не заостряем внимание на процессе. Но если есть определенные нарушения, то у человека может сформироваться дыхание через рот. И это приводит к негативным последствиям для здоровья.

Отсутствие фильтрации

С учетом современной жизни наиболее безопасно дышать носом, поскольку так воздух качественно очищается, и ничего лишнего не попадает в легкие. Если дышать ртом, этот процесс нарушается, и вирусы спокойно попадают внутрь в любом количестве. Никакая маска не защитит наш организм настолько хорошо, как он сам, естественным образом.

Пересыхание полости рта

Из-за неправильного дыхания формируется локальная ксеростомия. Это негативно сказывается на здоровье ротовой полости в целом. В частности, слизистая хуже смачивается слюной, всасывает полезные вещества, формирует пищевой комок. Многие думают, что последний создается в желудке, однако его образование начинается именно во рту, а затем уже дальше в ЖКТ.