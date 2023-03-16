Анализы, противопоказания, риски: акушер-гинеколог Дикина об этапах подготовки к ЭКО

ЭКО — это оплодотворение яйцеклетки вне организма женщины. К нему прибегают, когда другие методы лечения бесплодия неэффективны или, когда есть абсолютные показания, например, отсутствие маточных труб. Поэтому, когда пациентка обращается на прием к акушеру-гинекологу с вопросом о возможности проведения ЭКО, в первую очередь нужно удостовериться, что она действительно столкнулась с таким диагнозом как бесплодие. О том, как подготовиться к процедуре ЭКО, сайту-изданию «Страсти» рассказала акушер-гинеколог Лариса Дикина.

Как же происходит процесс, из чего состоит подготовка?

На первом этапе, кроме сбора анамнеза и осмотра пациентки, берутся стандартные анализы: микроскопический мазок на флору, на ИППП, цитологический мазок из шейки матки. Необходимо сделать исследование половых гормонов, сдать анализ на антимюллеров гормон, кровь на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис. Обязательно делаются УЗИ органов малого таза, молочных желез, флюорография органов грудной клетки. От партнера пациентки требуется сдать спермограмму.

«Для вступления в протокол ЭКО будущие родители должны пройти обследование, поскольку есть ряд ограничений, когда процедура противопоказана. К ним относятся: острые инфекционные заболевания, хронические заболевания, повторяющиеся несколько раз в год, например, психические расстройства, врожденные пороки женских половых органов, онкология», - поясняет акушер-гинеколог.

При этом, по словам доктора, никаких специальных диет для насыщения организма витаминами и минералами, которые повышают способность к зачатию у женщин или мужчин, не существует. Можно лишь рекомендовать сбалансированное рациональное питание с достаточным количеством белка. При этом быстрые углеводы стоит ограничить. То есть придется отказаться от сдобных булочек, конфет, картофеля, колбас, макарон из мягких сортов пшеницы, и, разумеется, алкоголя. Взять за правило умеренную физическую активность и оставлять на сон не менее 7-8 часов.

Страхи и риски

Существует много страхов на счет связи между многочисленными попытками ЭКО и развитием онкологии. Но учёные опровергают этот факт – множество исследований показывают, что ЭКО само по себе не увеличивает вероятность развития рака молочной железы, матки, яичников. Хотя сам факт бесплодия несколько увеличивает такой риск .