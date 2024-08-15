Генпрокурор РФ Краснов взял на контроль дело жертвы домашнего насилия Грачевой

Генпрокурор РФ Игорь Краснов взял на контроль дело жертв домашнего насилия и правозащитниц Светланы Грачевой и Натальи Попковой. Об этом стало известно порталу «Страсти».

Грачева совместно с Попковой обратилась к депутату Госдумы Ксении Горячевой. В коллективной жалобе они указали на «порочную практику принятия на уровне апелляционных и кассационных инстанций судебной системы Российской Федерации необъективных решений», а также просили оказать поддержку «в защите их конституционных прав и свобод».

В свою очередь, Горячева направила обращение Генпрокурору Краснову с просьбой «провести проверку» и «принять меры прокурорского регулирования». Как сообщила Светлана Грачева, теперь дела находятся на контроле.

«Ксения Горячева меня услышала, сказала составить жалобу на ее имя, мы с Натальей Попковой составили, послали. Сегодня получили ответ, что наше дело на контроле у Генпрокурора и у Татьяны Москальковой (Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – прим. «Страсти»)», - рассказала Грачева.

Напомним, что Светлана на протяжении пяти лет судится с бывшим мужем, который избивал ее. В августе этого года правозащитница дошла до Верховного суда, чтобы добиться справедливости. Подробнее об ее истории читайте в материале «Страсти».